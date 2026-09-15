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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سيارات جديدة 2027 عائلية في مصر

سيارات جديدة 2027 في مصر
سيارات جديدة 2027 في مصر
إبراهيم القادري

ينتشر في سوق السيارات المصري الكثير من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2026 و 2027، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وتوافره هذه الطرازات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: اي ام ال اس9، ولينك كو 900 ، وجيلي مونجارو، وهافال H6، وام جى وان .

اي ام ال اس9 موديل 2027

قوة سيارة اي ام ال اس9 موديل 2027 تصل إلي 510 حصان، وبها محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وبها عزم دوران 670 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

اي ام ال اس9 موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة اي ام ال اس9 موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 3 مليون و 500 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة اي ام ال اس9 موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 3 مليون و 600 ألف جنيه .

لينك كو 900 موديل 2026

عزم دوران سيارة لينك كو 900 موديل 2026 يصل إلي 1000 نيوتن/متر، وبها محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وبها قوة 710 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

لينك كو 900 موديل 2026

تباع سيارة لينك كو 900 موديل 2027 في سوق السيارات المصري بسعر 3 مليون و 990 ألف جنيه .

جيلي مونجارو موديل 2027

تستمد سيارة جيلي مونجارو موديل 2027 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتنتج قوة 335 حصان، وبها خزان وقود سعة 60 لتر، وعزم دوران 667 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

جيلي مونجارو موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة جيلي مونجارو موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 699 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة جيلي مونجارو موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 790 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة جيلي مونجارو موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 949 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة جيلي مونجارو موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 999 ألف جنيه .

هافال H6 موديل 2026

عزم دوران سيارة هافال H6 موديل 2026 يصل إلي 275 نيوتن/متر، وبها محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وبها قوة 181 حصان، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

هافال H6 موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة هافال H6 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 300 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة هافال H6 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 490 ألف جنيه .

ام جى وان موديل 2027

خزان وقود سيارة ام جى وان موديل 2027 يصل إلي 55 لتر، وبها محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وقوة 181 حصان، وعزم دوران 285 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

ام جى وان موديل 2027

تتوافر سيارة ام جى وان موديل 2027 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها مليون و 400 ألف جنيه .

إصدارات السيارات الجديدة مستقبل صناعة السيارات صناعة السيارات لينك كو 900 جيلي مونجارو ام جى وان اي ام ال اس9 موديل 2027 لينك كو 900 موديل 2026 مونجارو موديل 2027 هافال H6 موديل 2026

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