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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تويوتا لاندكروزر 2027 بمحرك هايبرد .. مواصفات وصور

تويوتا لاندكروزر 300 موديل 2027
تويوتا لاندكروزر 300 موديل 2027
إبراهيم القادري

أعلنت شركة تويوتا عن طرازها الجديد تويوتا لاندكروزر 300 موديل 2027، وتنتمي لاندكروزر لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتمتلك تصميم عصري وأنيق، وتعمل لاندكروزر 300 بـ منظومة هايبرد للمرة الأولى .

 تويوتا لاندكروزر 300 موديل 2027

محرك تويوتا لاندكروزر 300 موديل 2027

تعمل سيارة تويوتا لاندكروزر 300 موديل 2027 بـ منظومة هايبرد جديدة، وتعتمد على محرك 6 سلندر سعة 3500 سي سي ، بجانب شاحني تيربو إلى جانب محرك كهربائي ضمن نظام هايبرد متوازي.

 تويوتا لاندكروزر 300 موديل 2027

كما ان المحرك الكهربائي بـ تويوتا لاندكروزر 300 موديل 2027 لا يستهدف تحسين الكفاءة فقط، ولكن يوفر استجابة أسرع وتحكم أفضل في القوة أثناء القيادة على الطرق الوعرة، إلى جانب تعزيز التسارع على الطرق المعبدة، وبها نظام توجيه كهربائي جديد، جرى ضبطه لتحسين سهولة التحكم سواء على الطرق العادية أو الوعرة لتقليل الجهد المطلوب من السائق.

 تويوتا لاندكروزر 300 موديل 2027

وتنتج سيارة تويوتا لاندكروزر 300 موديل 2027 قوة 457 حصان، وبها عزم دوران 790 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

ويوجد بـ سيارة تويوتا لاندكروزر 300 موديل 2027 محرك اخر 6 سلندر سعة 3300 سي سي تيربو، وتنتج قوة 309 حصان، وعزم دوران 700 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك، وتعمل بنظام دفع رباعي دائم.

مواصفات تويوتا لاندكروزر 300 موديل 2027

زودت سيارة تويوتا لاندكروزر 300 موديل 2027 بالكثير من المميزات من ضمنها، قفل تفاضلي كهربائي للمحورين الأمامي والخلفي، وبها عجلات ألمنيوم مقاس 18 بوصه، وبها عتبات جانبية من الألمنيوم، وشبك أمامي أسود بلمسات كرومية، وبها مقاعد قماشية ومقاعد أمامية بضبط يدوي، وبها أرضية بلاستيكية أكثر ملاءمة للاستخدامات الشاقة.

 تويوتا لاندكروزر 300 موديل 2027

وتمتلك سيارة تويوتا لاندكروزر 300 موديل 2027 أيضا، شاحن لاسلكي للهواتف، وتجهيزات الطقس البارد، وبها قضبان سقف سوداء، وصندوق تبريد، ونظام JBL صوتي فاخر يضم 14 سماعة ومضخم صوت من 12 قناة، وبها نظام ترفيه للركاب في الخلف، وكاميرات لرصد التضاريس المختلفة، ومرآة داخلية رقمية، ومسجل قيادة أمامي وخلفي ونظام مراقبة ضغط الإطارات.

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