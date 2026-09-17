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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الخميس 17 سبتمبر 2026 والقنوات الناقلة

مانشستر سيتي
مانشستر سيتي
منتصر الرفاعي

تقام اليوم، الخميس 17 سبتمبر 2026، العديد من المباريات المهمة في مختلف البطولات والمسابقات حول العالم وسط اهتمام جماهيري كبير بالمواجهات الأوروبية والمحلية، وعلى رأسها مباراة مانشستر سيتي أمام نورويتش سيتي في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، إلى جانب مواجهة يوفنتوس ضد إن إي سي نيميجين في الدوري الأوروبي.

مواعيد مباريات كأس رابطة المحترفين الإنجليزية

يلتقي مانشستر سيتي مع نورويتش سيتي في تمام التاسعة والنصف مساءً، وتذاع المباراة عبر قناة beIN Sports HD 1.

مواعيد مباريات الدوري الأوروبي

يشهد الدوري الأوروبي اليوم إقامة عدد من المواجهات القوية، حيث يلتقي ليفيسكي صوفيا مع سالزبورج في السابعة و45 دقيقة مساءً عبر قناة beIN Sports HD 3، بينما يواجه أو إف آي كريتي نظيره هوفنهايم في التوقيت نفسه على قناة beIN Sports HD 1.

وفي العاشرة مساءً، يلتقي بشكتاش مع مارسيليا عبر قناة beIN Sports HD 3، بينما يواجه سيلتيك الإسكتلندي نظيره فرينكفاروزي على قناة beIN Sports HD 5، ويلعب كريستال بالاس أمام ليك بوزنان عبر قناة beIN Sports HD 4.

كما يلتقي يوفنتوس مع إن إي سي نيميجين في العاشرة مساء عبر قناة beIN Sports HD 1، ويواجه ليلستروم نظيره تورينسي في التوقيت نفسه على قناة beIN Sports XTRA 1.

وتختتم مواجهات العاشرة مساء بمباراة ريال سوسيداد أمام بورنموث عبر قناة beIN Sports HD 8، وفيكتوريا بلزن ضد يونيون سانت جيلواز عبر قناة beIN Sports HD 9.

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

وفي الدوري الإسباني، يلتقي ريال بيتيس مع خيتافي في تمام الثامنة مساءً، وتذاع المباراة عبر قناة beIN Sports HD 6.

كما يواجه مالاجا نظيره فياريال في العاشرة والنصف مساء عبر قناة beIN Sports HD 6.

مواعيد مباريات الدوري المصري

وعلى المستوى المحلي، تقام مباراتان في الدوري المصري اليوم حيث يلتقي زد مع القناة في الخامسة مساء وتذاع المباراة عبر قناة On Sport Max.

وفي الثامنة مساءً، يواجه الشرقية إنبي نظيره بيراميدز، وتذاع المباراة عبر قناة On Sport Max.

مانشستر سيتي نورويتش سيتي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية مواعيد مباريات كأس رابطة المحترفين مواعيد مباريات الدوري الإسباني مواعيد مباريات الدوري المصري

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