جوري بكر تعلن تعرضها لحادث سير: «بحمد ربنا إني نزلت ابني البيت الأول»

كشفت الفنانة جوري بكر عن تعرضها لحادث سير، مشيرة إلى أنها كانت قد أوصلت نجلها إلى المنزل قبل وقوع الحادث، معربة عن شكرها لله على سلامته.

تفاصيل حادث جوري بكر

وكتبت جوري بكر عبر خاصية الـ ستوري على حسابها بموقع «إنستجرام»: «بحمد ربنا إني نزلت ابني البيت الأول، وبعدها الكاوتش فرقع. اللهم إنا نعوذ بك من فواجع الأقدار وغصة القلب والله».

وأثارت رسالة جوري بكر قلق متابعيها، خاصة بعدما كشفت عن تعرضها لموقف مفاجئ أثناء القيادة، دون أن توضح تفاصيل أخرى بشأن حالتها أو حجم الأضرار الناتجة عن الحادث.

آخر أعمال جوري بكر

وشاركت جوري بكر في موسم دراما رمضان 2026 من خلال مسلسل «كلهم بيحبوا مودي»، الذي عُرض ضمن الموسم الرمضاني.

كما ظهرت ضمن أحداث مسلسل «الست موناليزا»، الذي عُرض خلال النصف الأول من شهر رمضان على شاشة «MBC مصر»، وشارك في بطولته كل من مي عمر، وسوسن بدر، وأحمد مجدي، ووفاء عامر، ومحمود عزب، وشيماء سيف، ومحمد محمود