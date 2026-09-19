أحمد رمضان بيكهام يكشف كواليس فترته مع الأهلي: بحس الدنيا مش ماشية معايا

كشف أحمد رمضان بيكهام، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، والنادي الأهلي سابقًا، عن كواليس فترته مع المارد الأحمر، خلال الموسم الماضي 2025-2026.

وقال بيكهام خلال تصريحاته ببرنامج «من القاهرة» المذاع على قناة أون سبورت: «بحس الدنيا مش ماشية معايا في الأهلي، معرفش السبب بالظبط، في أكتر المواقف بحسها مش كورة».

وأضاف: «انا مبتكلمش مع مدربين نهائيًا، بتمرن وبعمل اللي عليا لحد ما ألعب».

وأكمل: «السنة اللي فاتت حصل موقفين، مباراة السوبر أمام سيراميكا كليوباترا، ييس توروب المدير الفني وقتها قعد معايا، وقالي لو طلعنا كلين شيت تبقى إنت عملت اللي عليك».

واتم نجم الأهلي السابق: «توروب قالي بعدها إنت لما بتلعب بتثبت نفسك وأنا عارف إني ظلمك، ولكن هتجيلك الفرصة وهتلعب، وطالبني إني أكمل واتمرن زي ما كنت شغال».

واختتم بيكهام حديثه قائلًا: «الموقف التاني، أنا كنت مفروض المدافع التالت في الأهلي بعد ياسر وياسين مرعي، ولكن في لقاء الترجي الموسم الماضي لقيت الراجل بيلاعب هادي رياض، وانا كنت مستني السنة كلها عشان الفرصة دي، ولما ياسين مرعي اتصاب مشاركتش».