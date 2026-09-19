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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

سبب ضررا لشخص.. تفاصيل حبس منادي سيارات بالجيزة

المتهم
المتهم
مصطفي رجب

قررت جهات التحقيق المختصة ، حبس سايس 4 ايام على ذمة التحقيقات ؛لقيامه بمزاولة مهنة منادي سيارات أمام أحد المولات بالجيزة، ومطالبته بمبلغ مالي دون وجه حق.

كشفت الأجهزة الأمنية في الجيزة، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر أحد الأشخاص من آخر؛ لقيامه بمزاولة مهنة منادي سيارات أمام أحد المولات بالجيزة، ومطالبته بمبلغ مالي دون وجه حق.

وبالفحص؛ أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو، عاطل «له معلومات جنائية»، مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام.

وبمواجهته؛ أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه بتاريخ 16 سبتمبر الجاري، إبان تواجده أمام أحد المولات التجارية بدائرة قسم شرطة الطالبية بالجيزة، وممارسته مهنة منادي سيارات «دون ترخيص».

واتُخذت الإجراءات القانونية.

جهات التحقيق المختصة حبس سايس النيابة العامة

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