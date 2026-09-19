انتظام صرف الأسمدة وتدقيق الحيازات الزراعية بالزينية قبلي في الأقصر

شهدت الجمعية الزراعية بالزينية قبلي، التابعة لمركز ومدينة الزينية بمحافظة الأقصر، انتظامًا في أعمال صرف الأسمدة الكيماوية للمزارعين، بالتزامن مع مراجعة وتدقيق بيانات الحيازات الزراعية، في إطار جهود مديرية الزراعة لتيسير الخدمات المقدمة للمزارعين وضمان وصول مستلزمات الإنتاج إلى مستحقيها.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وبدعم ومتابعة المهندس عبد المطلب ممدوح عمارة، محافظ الأقصر، وتعليمات قيادات وزارة الزراعة، وفي مقدمتهم الدكتور أحمد عضام، رئيس قطاع التعاونيات والمديريات والتدريب، والدكتور أحمد محمد رزق، رئيس قطاع الخدمات الزراعية، والدكتور محمد خليل شطا، رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات، وتحت إشراف المهندس محمد فؤاد حسن، وكيل وزارة الزراعة بالأقصر.

وتابع أعمال الجمعية المهندس أبو بكر حجاج الشاذلي، مدير الإدارة الزراعية بمركز الزينية، بحضور المهندس علاء عبد الراضي وأعضاء مجلس إدارة الجمعية، حيث جرت عمليات صرف الأسمدة وفق الحصص المقررة وباستخدام منظومة «كارت الفلاح» الذكي، بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه وفق الضوابط المنظمة.

كما شملت الأعمال مراجعة بيانات الحيازات الزراعية وإجراء المعاينات الميدانية للمساحات المزروعة، للتأكد من دقة البيانات ومطابقتها للواقع، ضمن خطة مديرية الزراعة بالأقصر لتطوير منظومة الخدمات الزراعية ودعم المزارعين وتعزيز الإنتاج الزراعي.