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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

هل يشارك الأهلي في السوبر المصري؟

الأهلي
الأهلي
محمود أحمد

لم يحسم النادي الأهلي حتى الآن موقفه من المشاركة في النسخة المقبلة من بطولة كأس السوبر المصري والمقرر إقامتها في الإمارات خلال الفترة من 1 إلى 8 نوفمبر المقبل في ظل عدم وصول أي مخاطبات رسمية إلى القلعة الحمراء بشأن المشاركة في البطولة.

ورغم تداول الحديث خلال الفترة الماضية عن مشاركة الأهلي في النسخة الجديدة فإن الملف وفقًا لمصدر داخل النادي لم يدخل من الأساس دائرة المناقشات الرسمية داخل الإدارة لتظل كل الاحتمالات مفتوحة لحين وصول خطاب رسمي يضع البطولة على طاولة مجلس الإدارة وإدارة الكرة.

الأهلي ينتظر الخطوة الرسمية

وأكد مصدر داخل الأهلي أن إدارة النادي لا تتعامل في الوقت الحالي مع بطولة السوبر المصري باعتبارها ملفًا مطروحًا للنقاش موضحًا أن السبب الرئيسي يعود إلى عدم وصول دعوة رسمية أو مخاطبات من الجهات المنظمة حتى الآن.

وقال المصدر إن النادي لم يناقش فكرة المشاركة سواء بالموافقة أو الاعتذار لأن الحديث عن القرار قبل وصول مخاطبة رسمية سيكون سابقًا لأوانه.

وبالتالي فإن ما يدور حاليًا بشأن موقف الأهلي من البطولة لا يعكس قرارًا نهائيًا من النادي وإنما يأتي في إطار التكهنات المرتبطة بالنسخة المقبلة من كأس السوبر.

وصول الدعوة لا يعني موافقة الأهلي

ولا تتوقف المسألة عند وصول الدعوة المنتظرة إذ أوضح المصدر أن تلقي الأهلي خطابًا رسميًا للمشاركة لن يعني بالضرورة اتخاذ قرار فوري بالموافقة على خوض البطولة.

فالملف حال وصوله بصورة رسمية سيكون محل دراسة داخل إدارة الكرة قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن المشاركة.

ويعني ذلك أن الأهلي لا ينظر إلى الأمر باعتباره إجراءً روتينيًا وإنما يدرس المشاركة وفق مجموعة من الاعتبارات التي قد يكون لها تأثير مباشر على قراره.

وأشار المصدر إلى أن هناك عددًا من الأمور ستوضع على طاولة النقاش حال وصول الدعوة لكنه رفض الكشف عنها في الوقت الحالي مؤكدًا أن هذه الاعتبارات ستكون جزءًا من عملية تقييم موقف النادي قبل إعلان القرار.

مصلحة الأهلي أولًا

وتتعامل إدارة الأهلي مع ملف السوبر وفق القاعدة نفسها التي تحكم قرارات الفريق في مثل هذه الملفات وهي دراسة كل التفاصيل قبل اتخاذ أي موقف رسمي.

ويأتي ذلك في ظل ارتباط الفريق بعدد من البطولات المحلية والقارية وما يفرضه ضغط المباريات من حسابات تتعلق ببرنامج الإعداد والمباريات إلى جانب حالة اللاعبين والارتباطات المختلفة للفريق خلال الموسم.

ولهذا فإن قرار المشاركة لن يكون منفصلًا عن رؤية الجهاز الفني وإدارة الكرة بشأن المرحلة التي ستقام خلالها البطولة ومدى ملاءمة جدول المباريات والارتباطات للفريق.

كما أن الأهلي باعتباره حامل لقب النسخة الأخيرة من البطولة يدخل أي نقاش حول السوبر وهو يحمل طموح الحفاظ على اللقب لكن ذلك لا يعني أن المشاركة محسومة مسبقًا.

الأهلي حامل اللقب

وكان الأهلي قد توج بلقب النسخة الأخيرة من كأس السوبر المصري التي أقيمت في الإمارات ليواصل حضوره القوي في البطولة.

ويمنح هذا الأمر مواجهة النسخة المقبلة أهمية خاصة بالنسبة إلى جماهير القلعة الحمراء التي تنتظر معرفة موقف الفريق من الدفاع عن لقبه.

لكن الإدارة لم تتعامل حتى الآن مع الأمر على أنه قرار محسوم في انتظار وصول المخاطبات الرسمية وبعدها تبدأ مرحلة تقييم الموقف من جميع جوانبه.

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