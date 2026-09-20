روسيا تتهم أوكرانيا بشن هجوم واسع بالتزامن مع انتخابات الدوما

اتهمت السلطات الروسية أوكرانيا بشن هجوم واسع بالطائرات المسيّرة على موسكو ومناطق روسية عدة، بالتزامن مع اليوم الأخير من انتخابات مجلس الدوما.

وقال عمدة موسكو سيرغي سوبيانين إن الدفاعات الجوية الروسية اعترضت أعدادًا كبيرة من المسيّرات، بينها نحو 450 مسيّرة كانت متجهة إلى العاصمة، فيما أعلنت السلطات مقتل شخصين وإصابة نحو 20 آخرين في الهجمات بمحيط موسكو.

وأفادت السلطات بتضرر منشأة في مصفاة موسكو النفطية، إضافة إلى مبانٍ سكنية، بينما أدت القيود المؤقتة على حركة الطيران إلى تأخير وإلغاء رحلات في مطارات العاصمة.

واتهمت موسكو كييف بمحاولة التأثير على الانتخابات وعرقلة عملية التصويت، مؤكدة أن العملية الانتخابية استمرت رغم الهجمات. ولم يتسنَّ التحقق بشكل مستقل من بعض الأرقام التي أعلنتها السلطات الروسية بشأن أعداد المسيّرات.



