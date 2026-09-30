بشرى لأصحاب المعاشات.. صرف 48 مليار جنيه غدًا والتأمينات: مفيش أزمات في السيستم

زف اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بشرى سارة لأصحاب المعاشات، معلنًا صرف نحو 48 مليار جنيه غدًا لأصحاب المعاشات المستحقين، مؤكدًا عدم وجود أي أزمات في نظام صرف المعاشات.

إصلاح تدريجي لمنظومة المعاشات

وأوضح عوض أن الهيئة تعمل على تنفيذ إصلاحات في منظومة المعاشات بشكل تدريجي، مشيرًا إلى أن عدد المستفيدين من الحد الأدنى للمعاش يبلغ نحو 38 ألف مواطن، بنسبة 4%.

المعاش مرتبط بالأجر ومدة الاشتراك

وأشار رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي إلى أن قيمة المعاش ترتبط بالأجر الذي يتم الاشتراك على أساسه في التأمينات، إلى جانب مدة الاشتراك التأميني.

وأكد أن تحديد قيمة المعاش يعتمد على هذه العوامل، موضحًا أن المعاش يمثل انعكاسًا للأجر التأميني ومدة الاشتراك في المنظومة.