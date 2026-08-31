رئيس الوزراء يستعرض نتائج قافلة طبية شاملة بمحافظة البحيرة نظمتها اللجنة الطبية العليا والاستغاثات

أشاد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ، باستمرار جهود اللجنة الطبية العليا في تنظيم القوافل الطبية بمختلف المحافظات، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والجهات المعنية، وتضمينها العديد من التخصصات الطبية اللازمة، وتقديم الخدمة من خلال كوادر متخصصة، لما لذلك من أثر مباشر في تخفيف الأعباء عن المواطنين، ودعم جهود الدولة في توفير خدمات الرعاية الصحية.

جاء ذلك خلال استعراض رئيس مجلس الوزراء، نتائج قافلة طبية شاملة بمحافظة البحيرة، نظمتها اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، بالتعاون والتنسيق مع مؤسسة بنك الشفاء المصري، خلال الفترة من 24 إلى 29 أغسطس 2026، شملت مراكز أبو المطامير ووادي النطرون ودمنهور، وذلك ضمن جهود اللجنة لتوفير الخدمات الطبية المجانية للمواطنين بالقرى والمناطق الأكثر احتياجًا بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني.

وأوضحت الدكتورة نجلاء عبد المنعم رئيس اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، أن القافلة ضمت عددًا من التخصصات الطبية المختلفة، إلى جانب تخصص الرمد، حيث تم تقديم خدمات الكشف والعلاج بالمجان، وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، وصرف الأدوية والنظارات الطبية، وتحويل الحالات التي تستدعي التدخلات الجراحية أو الرعاية الطبية المتخصصة لاستكمال العلاج.

وقالت إن أعمال القافلة أسفرت على مدار 6 أيام عن الكشف على إجمالي 3676 مواطنًا، كما تم صرف 452 نظارة طبية للمواطنين المُستحقين، إلى جانب تحديد 213 حالة تحتاج إلى إجراء عمليات رمد، فضلًا عن تحديد 102 حالة تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة لاستكمال علاجهم بالتنسيق مع الجهات الطبية المعنية.

وأضافت رئيس اللجنة أنه في إطار تعزيز التعاون والتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بمحافظة البحيرة، فقد استقبلت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، وفد اللجنة الطبية العليا والاستغاثات الذي ترأسته الدكتورة نجلاء عبد المنعم، وتم عقد اجتماع لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة، ومناقشة آليات التوسع في تنفيذ القوافل الطبية والمبادرات الصحية بالمحافظة، بما يسهم في الوصول بالخدمات الطبية المجانية إلى أكبر عدد من المواطنين، لاسيما بالمناطق والقرى الأكثر احتياجًا.

وأشارت الدكتورة نجلاء عبد المنعم إلى أن محافظ البحيرة، أكدت خلال اللقاء، أهمية استمرار التعاون والتنسيق بين المحافظة واللجنة الطبية العليا والاستغاثات، مُثمنةً الجهود التي تقوم بها اللجنة في دعم المنظومة الصحية وتوفير الخدمات الطبية المجانية للمواطنين، ومشيدةً أيضاً بالدور الذي تقوم به مؤسسة بنك الشفاء المصري في دعم وتنفيذ القافلة، بما يعكس أهمية الشراكة بين مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني في خدمة المواطنين.

وأعربت الدكتورة نجلاء عبد المنعم، عن خالص شكرها وتقديرها للدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، على دعمها وتعاونها في إنجاح أعمال القافلة، مؤكدة حرص اللجنة على تعزيز أطر التعاون والتنسيق مع المحافظة خلال الفترة المقبلة، بما يتيح تنفيذ المزيد من القوافل والمبادرات الطبية التي تستهدف الفئات الأولى بالرعاية.

كما وجهت رئيس اللجنة الطبية العليا والاستغاثات الشكر لكافة الأجهزة التنفيذية بمحافظة البحيرة، ومديرية الشؤون الصحية، والوحدات الصحية، وجميع الجهات المعنية التي ساهمت في تقديم الدعم اللوجستي والتنسيق اللازم لتنفيذ القافلة، بما أسهم في خروجها بالشكل الذي يُحقق أقصى استفادة ممكنة للمواطنين.

كما أعربت رئيس اللجنة الطبية العليا والاستغاثات عن تقديرها الكبير لمؤسسة بنك الشفاء المصري لدورها الفاعل في دعم وتنفيذ القافلة، مؤكدة أن هذا التعاون يمثل نموذجًا ناجحًا للشراكة بين مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني في دعم المنظومة الصحية وتعزيز جهود الوصول بالخدمات الطبية المجانية إلى الفئات الأكثر احتياجًا.

وأكدت استمرار متابعة الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات رمد أو عمليات جراحية واستكمال علاجها، من خلال التنسيق مع الجهات الطبية المعنية، بما يضمن حصول المواطنين على الخدمات الطبية اللازمة، إلى جانب العمل على تنظيم المزيد من القوافل الطبية بمحافظة البحيرة ومختلف المحافظات خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في تعزيز مظلة الحماية الصحية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.