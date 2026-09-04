تشكيل الزمالك المتوقع لمباراة إيه إس بورت في دوري أبطال إفريقيا

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة معتمد جمال، على ملامح التشكيل الذي من المنتظر أن يخوض به مواجهة إيه إس بورت الجيبوتي، في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويستعد الزمالك لخوض أولى مبارياته في النسخة الجديدة من البطولة القارية، عندما يواجه إيه إس بورت، مساء اليوم الجمعة، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات ذهاب الدور التمهيدي من دوري أبطال إفريقيا.

الزمالك يبحث عن بداية قوية في البطولة الإفريقية

يدخل الفريق الأبيض المباراة بهدف تحقيق نتيجة إيجابية تمنحه أفضلية قبل خوض مباراة الإياب، خاصة أن الجهاز الفني يسعى إلى الظهور بشكل قوي في مستهل مشوار الزمالك القاري.

ويعتمد معتمد جمال على عدد من العناصر الأساسية، مع إجراء بعض التعديلات وفقًا لحالة اللاعبين الفنية والبدنية، من أجل تحقيق الفوز وتسجيل أكبر عدد ممكن من الأهداف خلال اللقاء.

عدي الدباغ يقود هجوم الزمالك

ويتجه المدير الفني للزمالك إلى الدفع بالمهاجم الفلسطيني عدي الدباغ في قيادة الخط الأمامي أمام إيه إس بورت، على أن يجاوره حسام أشرف، الذي يعيش حالة جيدة بعدما تمكن من تسجيل هدف في المباراة الأخيرة أمام منتخب السويس بتروجت.

ويأمل الجهاز الفني في استغلال قدرات الثنائي الهجومية من أجل تشكيل خطورة مستمرة على دفاع الفريق الجيبوتي، وحسم المباراة مبكرًا.

التشكيل المتوقع للزمالك

ومن المنتظر أن يبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: مهدي سليمان.

خط الدفاع: أحمد فتوح، محمود حمدي الونش، محمد إسماعيل، عمر جابر.

خط الوسط: محمد شحاتة، آدم كايد، مع مفاضلة بين عبد الله السعيد ومحمد ربيع، وشيكو بانزا.

خط الهجوم: حسام أشرف، عدي الدباغ.

ويطمح الزمالك إلى استغلال إقامة المباراة على ملعب القاهرة، وسط دعم جماهيره، من أجل تحقيق الانتصار بنتيجة مريحة قبل لقاء العودة، ومواصلة مشواره نحو التأهل إلى الأدوار التالية من دوري أبطال إفريقيا.