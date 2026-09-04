عمرو أديب: الكلمة مسؤولية ومعنديش فرد للعضلات

افتتح الإعلامي عمرو أديب، حلقة اليوم الجمعة، من برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة إم بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، بالحديث عن العمل الإعلامي.

وقال عمرو أديب،: "أنا معنديش فرد العضلات بتاع ناس كتير، والحاجة تتقال وكل كلمة تتقال لها واقع مختلف، ودي مسؤولية.. المواطن معندوش طاقة لفيديو أكتر من ثلاثين ثانية.. شيء جيد إتاحة المعلومات، ومن الأفضل أن تناقش مشكلك وأنت جوه بلدك؛ بدل ما تفرض عليك وأنت بره".

وتابع عمرو أديب عبر برنامج الحكاية،: "المواطن يشعر بكثير من الارتياح لما تتكلم عن مشاكله.. لما أشوف شيء مصر كلها شافته وفي عصر الهاتف في إيد كل مواطن؛ مش هتعرف تخلي شيء.. والإدارة المصرية تطلب أن نتكلم.. ودائما المواطن الأول وبعد كده الإعلامي".