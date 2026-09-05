منتج «بنج كلي» يعتذر لإحدى المشاهدات بعد نهاية المسلسل: حقك علينا

وجّه المنتج عبدالله أبو الفتوح رسالة اعتذار إلى إحدى متابعات مسلسل «بنج كلي»، بعد أن أعربت عن عدم رضاها عن الحلقة الأخيرة، موضحةً أنها كانت تنتظر الحصول على إجابات عن بعض التساؤلات التي أثارها العمل.

وقال عبدالله أبو الفتوح في منشور عبر حسابه، معلقًا على رسالة المشاهدة: «خلاص حقك علينا يا حاجة فاطمة.. أنا اعتذر بالنيابة عن فريق العمل كله»

وتدور أحداث مسلسل «بنج كلي» حول الدكتورة «دعاء»، التى تجسدها سلمى أبو ضيف، والتى تتحدى والدها وتلتحق بأحد المستشفيات للعمل طبيبة تخدير. وخلال مواجهتها للعديد من الصعوبات والتحديات المهنية، يبوح أحد المرضى بسر خطير أثناء إفاقته من التخدير الكلى، لتبدأ رحلة البحث عن الحقيقة، التى تجمعها بعدوها اللدود الدكتور «عزازي».

ومع تطور الأحداث، تتغير طبيعة العلاقة بين «دعاء» و«عزازي» من العداء إلى الحب، فى إطار درامى تتداخل فيه الأحداث المهنية والشخصية.

ويشارك فى بطولة مسلسل «بنج كلي» كل من سلمى أبو ضيف، دياب، علا رشدى، كمال أبو رية، محمد مهران، سلوى محمد على، ومحسن محيى الدين، والعمل من تأليف محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج نادين خان.

