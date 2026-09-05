قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مواعيد مباريات الجولة الرابعة في الدوري المصري
أخطر منشأة نووية.. ترامب يهدد بقصف جبل الفأس في إيران قريبًا جدًا
بعد جدل السالمونيلا.. مفاجأة غير متوقعة فى أسعار الدواجن والبانيه
3 أعراض في المعدة لا تتجاهلها.. متى تحتاج إلى زيارة الطبيب؟
أفضل دعاء تبدأ وتختم به يومك .. واظب عليه تنال من عطاء الوهاب
أسعار الذهب اليوم السبت 5 سبتمبر 2026.. كم وصل عيار 21 الآن؟
آخر أسبوع في شهر مولد النبي بدأ اليوم.. اغتنموه بـ5 أعمال
الأرصاد تحذر من طقس اليوم السبت.. شبورة كثيفة وحرارة تصل لـ41 درجة
أسعار الغذاء العالمية عند أعلى مستوياتها منذ 2022.. تصاعد المخاوف بشأن الإمدادات
سامح سند يكشف تفاصيل الجزء الجديد من «القصة الكاملة» بطلب من الجمهور
اليوم.. جامعة الأزهر تفتح باب تسجيل الرغبات إلكترونيًا للطلاب الجدد حتى 10 سبتمبر
أخبار التوك شو | مصطفى بكري يستنكر تصريحات أمريكية بشأن مياه النيل.. أسباب وأعراض جرثومة المعدة.. الذهب يتلقى ضربة هبوط جديدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

منتج «بنج كلي» يعتذر لإحدى المشاهدات بعد نهاية المسلسل: حقك علينا

مسلسل بنج كلي
مسلسل بنج كلي
يمنى عبد الظاهر

وجّه المنتج عبدالله أبو الفتوح رسالة اعتذار إلى إحدى متابعات مسلسل «بنج كلي»، بعد أن أعربت عن عدم رضاها عن الحلقة الأخيرة، موضحةً أنها كانت تنتظر الحصول على إجابات عن بعض التساؤلات التي أثارها العمل.

وقال عبدالله أبو الفتوح في منشور عبر حسابه، معلقًا على رسالة المشاهدة: «خلاص حقك علينا يا حاجة فاطمة.. أنا اعتذر بالنيابة عن فريق العمل كله»

وتدور أحداث مسلسل «بنج كلي» حول الدكتورة «دعاء»، التى تجسدها سلمى أبو ضيف، والتى تتحدى والدها وتلتحق بأحد المستشفيات للعمل طبيبة تخدير. وخلال مواجهتها للعديد من الصعوبات والتحديات المهنية، يبوح أحد المرضى بسر خطير أثناء إفاقته من التخدير الكلى، لتبدأ رحلة البحث عن الحقيقة، التى تجمعها بعدوها اللدود الدكتور «عزازي».

ومع تطور الأحداث، تتغير طبيعة العلاقة بين «دعاء» و«عزازي» من العداء إلى الحب، فى إطار درامى تتداخل فيه الأحداث المهنية والشخصية.

ويشارك فى بطولة مسلسل «بنج كلي» كل من سلمى أبو ضيف، دياب، علا رشدى، كمال أبو رية، محمد مهران، سلوى محمد على، ومحسن محيى الدين، والعمل من تأليف محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج نادين خان.
 

المنتج عبدالله أبو الفتوح بنج كلي سلمى أبو ضيف دياب علا رشدى كمال أبو رية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وحدات سكنية

السن يبدأ من 21 سنة.. الشروط الكاملة لحجز شقة الإيجار التمليكي

التوقيت الشتوي

رجع الساعة إلى 11 بدلا من 12.. التوقيت الشتوي يبدأ رسميًا يوم جمعة

تنسيق الجامعات

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026 هنا على هذا الرابط

وحدات سكنية ـ صورة تعبيرية

التقديم رسميًا خلال أيام .. المستندات والأوراق المطلوبة لحجز شقة الإيجار التمليكي

عداد الكهرباء

أسباب ظهور مديونية مفاجئة عند شحن عداد الكهرباء.. تحذير لأصحاب الكروت

حالة الطقس

هجمة حرارية ساخنة تضرب المحافظات .. إعلان طارئ من الأرصاد

الإيجار التمليكي

سعر شقق الإيجار التمليكي والمساحات والأوراق المطلوبة.. خطوات التقديم

الحماية المدنية الحزائرية

الجزائر .. أخر تطورات عملية إنقاذ الطفل أيوب في ولاية البيض

ترشيحاتنا

النصر السعودي

الليلة كلاسيكو ناري في جدة.. النصر يبحث عن العلامة الكاملة والاتحاد يتحدى رونالدو ورفاقه

الثلاث ضحايا

صعدوا مع الركاب .. وغابوا مع ضحايا الحادث : ثلاث حكايات موجعة من أتوبيس نويبع

دار الأوبرا

الأوبرا: أبوابنا مفتوحة لكل فنان يحترم قيمة الفن والجمهور.. ومصر تملك أجيالًا من النجوم قادرين على مواصلة مسيرة المهرجان

بالصور

6 علامات تفرق بين زيت الزيتون الأصلي والمغشوش.. واختبار الثلاجة مش دليل كافي

زيت الزيتون
زيت الزيتون
زيت الزيتون

أضرار تسخين الطعام في أوانٍ غير مخصصة للميكروويف.. أخصائي تغذية يحدد ما يجب تجنبه

أضرار تسخين الطعام في أوانٍ غير مخصصة للميكروويف
أضرار تسخين الطعام في أوانٍ غير مخصصة للميكروويف
أضرار تسخين الطعام في أوانٍ غير مخصصة للميكروويف

أضرار استخدام الإسفنجة في المطبخ لفترة طويلة أخطر مما تتخيلي.. خبير : تحتوي على مستويات مرتفعة من الميكروبات والملوثات .. ويجب تغييرها بشكل منتظم

أضرار استخدام الإسفنجة لفترة طويلة
أضرار استخدام الإسفنجة لفترة طويلة
أضرار استخدام الإسفنجة لفترة طويلة

استخدام أواني الخدوش في الطبخ هل يسبب أضرارًا؟.. خبيرة تغذية تحذر

استخدام أواني الخدوش في الطبخ
استخدام أواني الخدوش في الطبخ
استخدام أواني الخدوش في الطبخ

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيمان حكيم

إيمان حكيم تكتب : النوم في العسل .. محمد الشامي مرض أم عرض؟

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التريند الهابط .. عندما نصنع الإسفاف بأيدينا

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: بعد خطاب وارش.. رسالة جاكسون هول هل وصلت للقاهرة؟

سيد عبد الفتاح

سيد عبد الفتاح يكتب: مصر والصين شراكة تعيد ترتيب أوراق المنطقة

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: غضب المناخ وصمت وترقب العالم دون حراك

المزيد