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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الغربية يشهد تسليم الحقائب والأدوات والمستلزمات الدراسية للطلاب الأولى بالرعاية

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

شهد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، تسليم الحقائب المدرسية والأدوات والمستلزمات الدراسية للطلاب من مختلف الإدارات التعليمية بالمحافظة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وفي إطار مبادرة صندوق تحيا مصر لتوفير المستلزمات الدراسية للطلاب الأولى بالرعاية، بالتعاون مع المنطقة الشمالية العسكرية، تزامنًا مع الاستعداد لانطلاق العام الدراسي الجديد 2026-2027م .

توجيهات محافظ الغربية 

وأكد محافظ الغربية أن المبادرة تأتي في إطار اهتمام الدولة المصرية بأبنائها، وحرصها على دعم الطلاب والأسر الأولى بالرعاية، وتوفير احتياجاتهم الأساسية مع بداية العام الدراسي، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المستحقة، ويعكس حرص القيادة السياسية على تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية ودعم مسيرة التعليم.

تحرك تنفيذي عاجل 

وتضمنت المستلزمات المقدمة للطلاب حقائب مدرسية متكاملة، تشمل الكراسات والأقلام وأدوات الكتابة والرسم وغيرها من الأدوات والمستلزمات الدراسية، بما يوفر للطلاب احتياجاتهم الأساسية للعام الدراسي الجديد، إلى جانب ما تقدمه المبادرة من ملابس جديدة وأحذية وجواكت للأطفال المستحقين، بما يساهم في تهيئتهم لاستقبال العام الدراسي في أفضل صورة.

رفع كفاءة الخدمات للطلاب 

وأشار المحافظ إلى أن المبادرة لا تقتصر على توفير المستلزمات الدراسية فقط، وإنما تمتد إلى دعم الطلاب من ذوي الهمم، من خلال توفير الكراسي المتحركة اليدوية والكهربائية للأطفال المستحقين، بما يسهم في تيسير حركتهم وتعزيز استقلاليتهم، ويدعم قدرتهم على مواصلة تعليمهم والاندماج بصورة أكثر فاعلية في المجتمع.

وثمّن اللواء دكتور علاء عبد المعطي جهود صندوق تحيا مصر والمنطقة الشمالية العسكرية في تنفيذ المبادرة، مؤكدًا أن التكامل بين مؤسسات الدولة يمثل نموذجًا مشرفًا في الوصول بالدعم إلى مستحقيه، وتوسيع نطاق مظلة الحماية الاجتماعية، بما يضمن وصول الخدمات والمساعدات إلى أكبر عدد من الطلاب والأسر الأولى بالرعاية.

دعم الأسر والعائلات 

وأوضح محافظ الغربية أن المبادرة تأتي بالتزامن مع الاستعداد للعام الدراسي الجديد، وتستهدف مساندة الطلاب في مختلف محافظات الجمهورية، مع إعطاء أولوية للأطفال في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، بما يسهم في توفير بيئة أفضل للطلاب ويعزز قدرتهم على مواصلة مسيرتهم التعليمية.

اخبار محافظة الغربية طلاب وطالبات الأسر والعائلات تحسين خدمات المواطنين العام الدراسي الجديد

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