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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

نائب: تصريحات الرئيس السيسي عن النيل تجسد ثوابت مصر في حماية أمنها

النائب أحمد جبيلي، عضو مجلس النواب
النائب أحمد جبيلي، عضو مجلس النواب

أكد النائب أحمد جبيلي، عضو مجلس النواب، أن تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال لقائه أنطونيو تاياني، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الشئون الخارجية والتعاون الدولي بالجمهورية الإيطالية، بأن نهر النيل بالنسبة لمصر شريان الحياة الرئيسي وقضية أمن قومي، يجسد ثوابت الموقف المصري تجاه قضية المياه، والحفاظ على الموارد المائية وحقوق مصر يمثل أولوية قصوى للدولة المصرية.

وأضاف أن تأكيد الرئيس السيسي أن نهر النيل بالنسبة لمصر شريان الحياة الرئيسي وقضية أمن قومي يحمل رسالة واضحة بأن الحفاظ على حقوق مصر المائية يمثل أولوية قصوى لدى القيادة السياسية، خاصة في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه منظومة الأمن المائي في المنطقة والقارة الأفريقية.

وأشار إلى أن حديث الرئيس السيسي أمام المسؤول الإيطالي يعكس حرص مصر على توضيح رؤيتها وموقفها الثابت من قضية مياه النيل للمجتمع الدولي، منوها بأن مصر تتبنى نهجا يقوم على الحوار والتعاون واحترام قواعد القانون الدولي، بما يضمن تحقيق المصالح المشتركة لدول حوض النيل ويحافظ في الوقت ذاته على حقوق مصر التاريخية والمشروعة.

وأوضح النائب أحمد جبيلي، أن قضية المياه ترتبط بصورة مباشرة بالأمن القومي المصري وبحياة ملايين المواطنين، مؤكدا أن نهر النيل يمثل المصدر الرئيسي للمياه في مصر، بالإضافة إلى دوره الحيوي في قطاعات الزراعة والصناعة وتوفير احتياجات المواطنين والتنمية الاقتصادية.

وقال إن مصر لم تدخر جهدا في دعم التعاون مع الدول الأفريقية، وتسعى دائما إلى بناء علاقات قائمة على المصالح المشتركة والتنمية المستدامة، مؤكدا أن التعاون الحقيقي في ملف مياه النيل يجب أن يقوم على عدم الإضرار بمصالح أي دولة، والتوصل إلى تفاهمات تحقق الاستقرار لجميع شعوب المنطقة.

الرئيس عبدالفتاح السيسي نهر النيل قضية أمن قومي قضية المياه القارة الأفريقية

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