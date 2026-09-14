تاجر مخدرات.. الداخلية تكشف تفاصيل جريمة غسل 200 مليون جنيه

قامت الأجهزة الأمنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي بالقاهرة لقيامه بغسل أموال بقيمة 200 مليون جنيه، متحصلة من نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة.

وقد اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عنصر جنائى – مقيم بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والمركبات).

و قدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ (200) مليون جنيه تقريباً، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمرارا لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.