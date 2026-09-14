قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 14 سبتمبر.. عيار 21 بكام؟
882 دولار شهريا.. رابط التقديم على وظيفة السفارة البريطانية بالقاهرة
غدا صرف 4 مليارات جنيه لمستحقي "تكافل وكرامة" عن شهر سبتمبر
التعليم فرض.. 9 حقائق في بداية العام الدراسي ينبغي على الآباء معرفتها
الأرصاد تحذر من الشبورة.. انخفاض الرؤية على الطرق و7 نصائح لقائدي السيارات
آخر إجازة رسمية في 2026.. متى يحصل الموظفون على العطلة المقبلة؟
حر شديد في الصعيد ورطوبة بالقاهرة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الاثنين
القاهرة 35.. درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين
الأنبا إسطفانوس يرسم ثلاثة كهنة جدد بإيبارشية ببا والفشن وسمسطا
أعظم لحظات حياتي.. ضابط أمريكي أسقطت إيران طائرته يروي قصة إنقاذه
تحديد مواجهات دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.. الزمالك وبيراميدز في مواجهات عربية
كيفية صلاة قيام الليل؟.. عدد الركعات ووقت الصلاة وأفضل دعاء فيها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الرئيس الكولومبي: لن أتوقف عن دعم إسرائيل.. وشارون مصدر إلهام

كولومبيا وإسرائيل
كولومبيا وإسرائيل
ناصر السيد

جدد الرئيس الكولومبي أبيلاردو دي لا إسبيريلا تأكيده على دعم إسرائيل حيث صرح قائلا "لن أتوقف أبداً عن الدفاع عن إسرائيل لأنهم شعب الله، وسأقف دائماً إلى جانب إسرائيل".

‎وتبعد كولومبيا عن إسرائيل مسافة 7200 ميل تقريباً، وتشكل التجارة بين البلدين ما يقرب من 0.08% من الناتج المحلي الإجمالي لكولومبيا.

وقال الرئيس الكولومبي خلال زيارته لكنيس بيت ايل في مدينة بارانكيا مشاركا الجالية اليهودية احتفالات السنة العبرية الجديدة إن شارون كان مصدر إلهام له، في إشارة إلى رئيس وزراء إسرائيل الراحل ايريل شارون.

‎وفي يوليو الماضي أعلن مكتب الرئيس الكولومبي المنتخب، أبيلاردو دي لا إسبريلا، أن بلاده ستنسحب من القضية المرفوعة ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي. 

‎وجاء في بيان المكتب: "ستعود كولومبيا إلى موقفها المسؤول على الساحة الدولية، وستنسحب من القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي".

دعم إسرائيل الرئيس الكولومبي الدفاع عن إسرائيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الإجازات المتبقية

الإجازات المتبقية في 2026.. 4 أيام في سبتمبر و11 خلال أكتوبر

أسعار الطماطم

انخفاض مفاجئ في أسعار الطماطم بالأسواق.. كم وصل سعر الكيلو؟

شادي زلطة

أول تعليق من التعليم على فيديو منع طالب من استكمال اليوم الدراسي

حسام عبدالمجيد

وكيل حسام عبدالمجيد يحسم موقفه من الانتقال إلى الأهلي

وداع حار للصيف.. مفاجأة غير متوقعة والذروة يوم الخميس

وداع حار لـ الصيف.. مفاجأة غير متوقعة والذروة يوم الخميس

الزمالك

لجنة الحكام: ركلتا جزاء غير محتسبتين في مباراة الزمالك وأبو قير

بيزيرا

رد فعل صادم من الزمالك بعد اعتذار بيزيرا.. غرامة 100 ألف دولار والرحيل بشروط النادي

أسعار الدواجن

بعد الارتفاع.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم بالأسواق

ترشيحاتنا

لص يسرق خلاط مياه من مسجد في مصر الجديدة

كاميرات المراقبة ترصد الواقعة.. لص يسرق خلاط مياه من مسجد في مصر الجديدة

المستشار وجدي عبد المنعم

نظر محاكمة 23 متهما بخلية لجان العمل النوعي.. بعد قليل

المتهمين

القبض على موظف استعان بسيدتين لسرقة منزل جارته بالغربية

بالصور

سارة سلامة تثير الجدل في آخر أيام الصيف

سارة سلامة تثير الجدل فى آخر أيام الصيفية
سارة سلامة تثير الجدل فى آخر أيام الصيفية
سارة سلامة تثير الجدل فى آخر أيام الصيفية

شلل الوجه النصفي.. أعراض التهاب العصب السابع قبل حدوثه

اعراض التهاب العصب السابع
اعراض التهاب العصب السابع
اعراض التهاب العصب السابع

وصفة صحية للمدرسة.. طريقة عمل اللانشون بالبانية

طريقة عمل اللانشون بالبانيه
طريقة عمل اللانشون بالبانيه
طريقة عمل اللانشون بالبانيه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: هدنة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: السنباطي .. عبقري النغم وسيد القصيدة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: تنبؤات الكارتون وسحر المصادفة.. عندما يستقرئ العقل البشري سنن الواقع

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: كما يموت الناس مات..! عبد المنعم عواد يوسف في ذكراه

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: هل تحتاج مصر إلى شراء الدين أم إلى إدارته؟

المزيد