الرئيس الكولومبي: لن أتوقف عن دعم إسرائيل.. وشارون مصدر إلهام

جدد الرئيس الكولومبي أبيلاردو دي لا إسبيريلا تأكيده على دعم إسرائيل حيث صرح قائلا "لن أتوقف أبداً عن الدفاع عن إسرائيل لأنهم شعب الله، وسأقف دائماً إلى جانب إسرائيل".

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‎وتبعد كولومبيا عن إسرائيل مسافة 7200 ميل تقريباً، وتشكل التجارة بين البلدين ما يقرب من 0.08% من الناتج المحلي الإجمالي لكولومبيا.

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وقال الرئيس الكولومبي خلال زيارته لكنيس بيت ايل في مدينة بارانكيا مشاركا الجالية اليهودية احتفالات السنة العبرية الجديدة إن شارون كان مصدر إلهام له، في إشارة إلى رئيس وزراء إسرائيل الراحل ايريل شارون.

‎وفي يوليو الماضي أعلن مكتب الرئيس الكولومبي المنتخب، أبيلاردو دي لا إسبريلا، أن بلاده ستنسحب من القضية المرفوعة ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي.

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‎وجاء في بيان المكتب: "ستعود كولومبيا إلى موقفها المسؤول على الساحة الدولية، وستنسحب من القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي".