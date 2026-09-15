هاني فرحات: تركي آل الشيخ عايز يعرف الجيل الجديد بأساطير الفن بتوعهم

قال المايسترو هاني فرحات إن المستشار تركي آل الشيخ يمتلك شغفًا استثنائيًا بالفن، مؤكدًا أن هذا الشغف لا يقتصر على نوع موسيقي واحد، بل يجمع بين اهتمامه بموسيقى السنباطي وفنانين من أجيال واتجاهات مختلفة، مشيرًا إلى أن "شغف باخد منه أي حد حواليه بياخد منه كم طاقة وشغف عظيم".

وأضاف في لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج الصورة، عبر قناة النهار، أنّه لن ينسى لتركي آل الشيخ أنه كرّم الفنان هاني شنودة في وقت "ما كانش كانت كل الناس أصلاً ناسيه هاني شنودة"، كما أشاد باهتمامه بنجاة، مؤكدًا أن لديه هدفًا واضحًا يتمثل في تعريف الأجيال الصغيرة بأساطير الفن الذين ينتمون إليهم، ومن بينهم أم كلثوم وبليغ والموجي والسنباطي.

وأوضح فرحات أن هذا الهدف ظهر أيضًا في فكرة جمع مي والدي جي مع الأوركسترا، بحيث تغني مي أغاني أم كلثوم، موضحًا أن تركي آل الشيخ كان يريد إيصال أغاني كوكب الشرق إلى الشباب والأجيال الجديدة الذين "ما تعرفش أم كلثوم"، ولذلك أراد أن يقدم لهم هذه الموسيقى بالطريقة التي يحبونها ويستوعبونها.

يعكس حجم التنوع والشغف

وأشار إلى أن ما يميز تركي آل الشيخ أيضًا هو قدرته على الجمع بين أذواق موسيقية مختلفة، موضحًا أن حبّه للسنباطي يتجاور مع حبه لكايروكي، وهو ما يعكس حجم التنوع والشغف لديه، مؤكدًا أن لهذا الشغف أثرًا كبيرًا في المحيطين به.