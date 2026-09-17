إصابة شخص في حريق داخل إحدى المزارعة في الخارجة

شهدت إحدى مزارع تربية الثروة الحيوانية بمدينة الخارجة في محافظة الوادي الجديد، مساء اليوم، حريقًا أسفر عن إصابة أحد الأشخاص بحالة اختناق.

وكان اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، تلقى إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق داخل المزرعة، وجرى الدفع بسيارات الحماية المدنية والإسعاف إلى موقع البلاغ، والتعامل مع الحريق.

وتبين من المعاينة الأولية أن النيران اندلعت في كميات من التبن والدريس المستخدم كأعلاف للثروة الحيوانية، وأسفر الحريق عن إصابة أحد الاشخاص اختناق، وتم تقديم الإسعافات اللازمة له.

وتواصل قوات الحماية المدنية أعمال الإخماد والتبريد، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع امتداد النيران إلى باقي أجزاء المزرعة.

كما يجري حصر الخسائر الناتجة عن الحريق، والتحري لمعرفة أسبابه وملابساته.