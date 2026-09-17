راكب موتوسيكل.. سقوط لص سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بعين شمس

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام شخصين يستقلان دراجة نارية بسرقة هاتف محمول من أحد الأشخاص بالقاهرة .







بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد المجنى عليه (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس) وبسؤاله قرر أنه بتاريخ 17/ أغسطس المنقضى حال سيره بأحد الشوارع بدائرة القسم قام شخصان يستقلان دراجة نارية بسرقة هاتفه المحمول بأسلوب الخطف ولاذا بالفرار.





أمكن تحديد وضبط مرتكبا الواقعة (عاطلان "لهما معلومات جنائية" أحدهما مقيد الحرية على ذمة قضية مخدرات - مقيمان بدائرة القسم)، وبمواجهة الآخر إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه بالإشتراك مع الثانى، وأضاف بإرتكابه عدد (4) وقائع أخرى بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط الهواتف المحمولة المستولى عليها ، والدراجة النارية المستخدمة فى إرتكاب الواقعة.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.









