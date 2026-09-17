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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: كلمة الرئيس السيسي بحفل تخرج الجهات القضائية حملت رسائل مهمة للحفاظ على الدولة

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
حسن رضوان

أشاد الدكتور أحمد فاروق الجهمي، عضو مجلس الشيوخ، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حفل تخرج الدورة رقم 6 للجهات والهيئات القضائية بوزارة العدل من الأكاديمية العسكرية المصرية، مؤكدًا أن كلمة الرئيس حملت رسائل مهمة بشأن بناء الإنسان المصري، وإصلاح مؤسسات الدولة، وترسيخ معايير موضوعية في اختيار وتأهيل الكوادر بما يسهم في تعزيز كفاءة مؤسسات الدولة.

وقال الجهمي إن حرص الرئيس السيسي على حضور حفل تخريج 1350 خريجًا من الجهات والهيئات القضائية يعكس اهتمام الدولة بإعداد كوادر مؤهلة قادرة على تحمل مسؤولياتها، مشيرًا إلى أن دورات الأكاديمية العسكرية المصرية لا تقتصر على التدريب، وإنما تستهدف بناء شخصية متوازنة تجمع بين التأهيل العلمي والمهني والقيم والانضباط.

 أهمية بناء الإنسان وإصلاح مؤسسات الدولة

وكان المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية قد أوضح أن الرئيس السيسي أكد خلال الحفل أن الأكاديمية العسكرية المصرية أصبحت معبرًا لتولي الوظائف في الدولة، موضحًا أن الهدف من هذا الدور هو تطبيق معايير واحدة على الجميع، ووضع معايير تفصيلية لاختيار الشباب والشابات وفقًا لمتطلبات كل جهة، بما يضمن وجود نظام لا يجامل ولا يحابي أحدًا.

وأكد عضو مجلس الشيوخ أن حديث الرئيس عن ضرورة الحفاظ على معايير الاختيار والأوزان النسبية لها يمثل رسالة مهمة بشأن أهمية بناء مؤسسات الدولة على أسس موضوعية، بعيدًا عن أي اعتبارات لا تتعلق بالكفاءة والقدرة على أداء المسؤولية، مشيرًا إلى أن الإصلاح الحقيقي للمؤسسات يحتاج إلى مسار جاد واستمرارية في التطبيق.

وأضاف الجهمي أن ما طرحه الرئيس بشأن أهمية تعايش مؤسسات الدولة مع بعضها البعض من خلال برامج الأكاديمية يعكس رؤية تستهدف زيادة التنسيق والتكامل بين مختلف أجهزة الدولة، وإتاحة الفرصة للدارسين للتعرف على مسارات العمل المختلفة وفهم أعمق لأواصر الدولة ومؤسساتها.

وأشار إلى أن تأكيد الرئيس أن الهدف من دورات الأكاديمية ليس عسكرة الدولة، وإنما إعداد الشباب وتأهيلهم وفهمهم لمؤسسات الدولة، يحمل أهمية كبيرة في توضيح طبيعة الدور الذي تقوم به الأكاديمية في مجال إعداد الكوادر، مؤكدًا أن بناء الإنسان يمثل أحد أهم محاور التنمية والاستقرار.

وثمّن الجهمي تأكيد الرئيس أن مسؤولية الحفاظ على الدولة المصرية تقع على عاتق الجميع، وليس على الرئيس أو الحكومة وحدهما، مشيرًا إلى أن وعي المواطنين والشباب والأسر ومختلف مؤسسات المجتمع يمثل عنصرًا أساسيًا في حماية الدولة والحفاظ على مقدراتها.

كما أشاد عضو مجلس الشيوخ بتأكيد الرئيس أهمية متابعة الخريجين الذين حصلوا على دورات الأكاديمية العسكرية المصرية، لضمان اكتمال أهداف منظومة التدريب والاستفادة من الكوادر التي تم إعدادها، موضحًا أن المتابعة المستمرة تساعد على تحقيق أفضل استفادة من برامج التأهيل والتدريب.

ولفت الجهمي إلى ما أكده الرئيس بشأن أن الدورات تتضمن جانبًا تعليميًا موحدًا تقدمه الأكاديمية والمتخصصون لجميع المتدربين، إلى جانب البرامج التخصصية التي تقدمها كل جهة، معتبرًا أن الجمع بين المعرفة التخصصية والتأهيل العام يساهم في إعداد كوادر أكثر قدرة على التعامل مع متطلبات العمل العام.

وأكد أن حديث الرئيس عن ضرورة إعداد الشباب علميًا ومهنيًا، والحفاظ على صحتهم، ومواصلة توعيتهم، يمثل رؤية متكاملة لبناء جيل قادر على تحمل المسؤولية، مشددًا على أهمية أن تنعكس هذه الرؤية على مختلف مؤسسات الدولة.

كما أشاد الجهمي بتوجيه الرئيس بالاستفادة من وسائل التواصل الاجتماعي بصورة إيجابية، واهتمامه بحماية الأطفال دون سن 15 عامًا من إساءة استخدام هذه المنصات، مؤكدًا أن حماية النشء في ظل التطور التكنولوجي المتسارع أصبحت مسؤولية مشتركة بين الأسرة ومؤسسات الدولة والمجتمع. وقد وجه الرئيس وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.

واختتم الدكتور أحمد فاروق الجهمي تصريحاته بتوجيه التهنئة إلى خريجي الدورة السادسة للجهات والهيئات القضائية، متمنيًا لهم التوفيق في أداء رسالتهم، ومؤكدًا أن الاستثمار في الإنسان وتأهيل الكوادر يمثلان ركيزة أساسية لاستمرار مسيرة بناء مؤسسات الدولة وتعزيز قدرتها على أداء دورها بكفاءة.

الرئيس السيسي برلماني جهات القضائية الدفعة السادسة بناء الإنسان

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