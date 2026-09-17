قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أمين الفتوى: دعاء الأم يغير الأقدار في حياة الأبناء
الحصار الأمريكي على إيران.. إجبار 104 سفن تجارية على تغيير مسارها
سعر الريال السعودي اليوم الخميس 17 سبتمبر 2026 في البنوك
وزيرة خارجية فلسطين: تمديد أمريكا للقيود على منح تأشيرات الدخول لمسؤولينا مرفوض وغير مبرر
حبس جودي سنتين ومروان سنة في دهس هدير بائعة الشاي
نزل 5 جنيهات .. سعر الذهب في الصاغة الآن
الصحة اللبنانية: 4386 شهيدا و12407 جرحى منذ 2 مارس الماضي
للمرة الثانية على التوالي.. مصر تحتفظ بلقب أفريقيا للريشة الطائرة الهوائية في أوغندا
الأرصاد تكشف طقس الجمعة: انخفاض الحرارة 5 درجات والعظمى 33
السفير محمد حمدي الملا يقدم أوراق اعتماده إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
تخفي الوجه الحقيقي للتنظيم.. حزب المصريين: الإخوان الإرهابية تعيد تدوير خطابها في أوروبا
هل تؤثر البيئة في تكوين شخصية الإنسان؟.. أمين الفتوى يجيب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

رضا فرحات: رسائل الرئيس السيسي تضع بناء الكوادر في قلب مشروع الدولة الحديثة

اللواء د. رضا فرحات
اللواء د. رضا فرحات
حسن رضوان

قال اللواء د. رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وأستاذ العلوم السياسية، إن الرسائل التي وجهها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حفل تخرج الدورة السادسة للجهات والهيئات القضائية من الأكاديمية العسكرية المصرية تحمل دلالات مهمة تتجاوز مناسبة التخرج، لأنها تتصل بطبيعة الدولة الحديثة وقدرتها على إعداد عناصر بشرية تمتلك المعرفة والانضباط والوعي اللازم لإدارة المسؤولية العامة في مرحلة تتسم بتسارع التحديات وتداخل الملفات.

وأضاف فرحات أن بناء الدولة لا يرتبط فقط بتطوير المنشآت والهياكل والقوانين، وإنما يرتبط بدرجة أكبر بنوعية الإنسان الذي يتولى إدارة هذه المنظومة، موضحا أن الاستثمار في الكوادر يمثل أحد أهم محددات كفاءة مؤسسات الدولة، لأن المؤسسات مهما بلغت قوة بنيتها تحتاج إلى قيادات وموظفين قادرين على استيعاب أهدافها وتحويل السياسات العامة إلى أداء فعلي يشعر به المواطن مشيرا إلى أن عملية التأهيل والتدريب المستمر يجب أن تكون جزءا أصيلا من منظومة العمل الحكومي، وليست مرحلة تنتهي بمجرد الحصول على المؤهل أو الالتحاق بالوظيفة.

 رسائل الرئيس تضع بناء الكوادر في قلب مشروع الدولة الحديثة

وأوضح أستاذ العلوم السياسية أن تجربة الأكاديمية العسكرية في تدريب كوادر من جهات ومؤسسات مختلفة تفتح المجال أمام بناء قدر أكبر من الفهم المشترك لطبيعة العمل الوطني، مشيرا إلى أن المسؤول في الدولة الحديثة لا يعمل بمعزل عن بقية مؤسساتها، وإنما يتحرك داخل شبكة مترابطة من الاختصاصات والمسؤوليات، وهو ما يجعل امتلاك رؤية شاملة لطريقة عمل الدولة عنصرًا مهمًا في حسن اتخاذ القرار، خصوصًا في الملفات التي تتطلب تنسيقًا مستمرًا بين أكثر من جهة.

وأشار فرحات إلى أن حديث الرئيس عن عامل الوقت يحمل أهمية خاصة في مسار تطوير مؤسسات الدولة، موضحا أن الإصلاح الإداري والمؤسسي ليس قرارا منفردا يمكن قياس نتائجه بصورة فورية، وإنما مسار تراكمي يحتاج إلى الاستمرارية والتقييم وتصحيح المسار، مع الحفاظ في الوقت نفسه على الهدف الأساسي المتمثل في رفع جودة الأداء العام وتحسين قدرة المؤسسات على الاستجابة لاحتياجات المجتمع.

كلمة الرئيس ترسم طريق الدولة القادرة على مواجهة تحديات المستقبل

وتابع: أن البعد الرقمي الذي تضمنته رسائل الرئيس يمثل أحد الملفات التي أصبحت جزءا لا يتجزأ من مفهوم بناء الإنسان وحماية المجتمع، فوسائل التواصل الاجتماعي لم تعد مجرد أدوات للتواصل والترفيه، وإنما أصبحت مؤثرة في تشكيل الوعي واتجاهات الرأي العام، وهو ما يفرض نشر ثقافة الاستخدام المسؤول للفضاء الرقمي، خاصة بين الأطفال والنشء، بالتوازي مع اتخاذ الإجراءات التي تضمن حمايتهم من المخاطر المرتبطة بالاستخدام غير الآمن لهذه المنصات.

وأكد نائب رئيس حزب المؤتمر أن الرسالة الأوسع في حديث الرئيس تتمثل في أن بناء الجمهورية الجديدة يحتاج إلى بناء قدرات بشرية قادرة على حمل مسؤولياتها، وأن الدولة التي تستثمر في الإنسان هي التي تملك القدرة على الاستمرار والتكيف مع المتغيرات مضيفا أن الجمع بين التأهيل المهني، والانضباط المؤسسي، والوعي الوطني، والقدرة على التعامل مع التكنولوجيا، يمثل إطارا متكاملا لإعداد جيل من المسؤولين القادرين على العمل في بيئة تتغير بصورة متسارعة، بما يعزز كفاءة مؤسسات الدولة ويرسخ الثقة في قدرتها على أداء وظائفها بكفاءة.

الرئيس عبد الفتاح السيسي اللواء د رضا فرحات حزب المؤتمر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

الأتوبيس اتقلب بيهم.. إصابة 17 طالبا في حادث بالقاهرة الجديدة

سعر الذهب

880 جنيهًا خلال ساعات.. قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات

صورة أرشيفية

طالب في الرعاية المركزة و6 تحت الملاحظة والباقيين خرجوا.. آخر تطورات حادث اتوبيس طلاب المدرسة الدولية

أول تصريح من يارا السكري عن علاقتها بأحمد العوضي.. «دائماً الثنائيات ليها حاجة حقيقة من الحب»

يارا السكري عن علاقتها بأحمد العوضي: دائما الثنائيات لها حاجة من الحب

صورة أرشيفية

مصادر: اتوبيس حادث طريق السويس يخص مدرسة دولية بالشروق ..والتعليم تتابع حالة الطلاب

خوان بيزيرا

تفاصيل جديدة في صفقة بيزيرا .. الزمالك يحصل على 7 ملايين دولار و20% من إعادة البيع

شمس البارودي

الإصابات بسيطة.. شمس البارودي تكشف تعرضها لحادث وتطلب الدعاء

الدولار

سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 17 سبتمبر 2026

ترشيحاتنا

مكان الزلزال المدمر

خوارزمية جديدة تكشف مكان الزلزال المدمر المقبل.. ماذا سيحدث؟

أحمد حلمي والرميثي

لقاء عفوي مع أحمد حلمي يشعل إنستجرام.. الرميثي يتحدث عن مصر وأهلها في الإمارات

الذكاء الاصطناعي يعرف أسرارك

الذكاء الاصطناعي يعرف أسرارك.. تفاصيل صادمة عن بصمتك الرقمية

بالصور

الدجاج المطبوخ يسبب التسمم عند التخزين والطهي في هذه الحالات.. احترس

لماذا قد يكون الدجاج خطرًا رغم أن رائحته طبيعية؟
لماذا قد يكون الدجاج خطرًا رغم أن رائحته طبيعية؟
لماذا قد يكون الدجاج خطرًا رغم أن رائحته طبيعية؟

طريقة عمل مقلوبة القرنبيط باللحمة.. وصفة شهية ومميزة

طريقة عمل مقلوبة القرنبيط
طريقة عمل مقلوبة القرنبيط
طريقة عمل مقلوبة القرنبيط

هل يحدث خطأ عند تشخيص اضطراب فرط الحركة ADHD والتوحد؟.. دراسة تكشف

دراسة تكشف تغير خصائص الأطفال المشخصين بـ ADHD والتوحد
دراسة تكشف تغير خصائص الأطفال المشخصين بـ ADHD والتوحد
دراسة تكشف تغير خصائص الأطفال المشخصين بـ ADHD والتوحد

الجبنة الشيدر أم القريش.. أيهما أفضل لـ سندويتشات المدرسة؟

أيهما أفضل الجبنة الشيدر أم القريش في ساندويتشات المدرسة
أيهما أفضل الجبنة الشيدر أم القريش في ساندويتشات المدرسة
أيهما أفضل الجبنة الشيدر أم القريش في ساندويتشات المدرسة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سجال في مجلس النواب اللبناني.. ماذا عن التزامات إسرائيل؟!

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سليلة الشموخ لا تلويها الايام

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أخاف أن أفقدك .. فأتصرف كأنني لا أحتاجك

نهال المغربل – نائب وزير التخطيط للمتابعة سابقاً

نهال المغربل تكتب: المرافق والخدمات العامة على المستوى المحلي: ماذا نتابع؟ ولماذا؟ وكيف؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: "قمة نيودلهي" إرادة الصعود المشترك

المزيد