وكيل اتصالات النواب: رسائل الرئيس السيسي تضع بناء الإنسان وكفاءة المؤسسات في صدارة أولويات الدولة

أكد المهندس محمود حسين طاهر، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن الرسائل التي وجهها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حفل تخرج الدورة السادسة للجهات والهيئات القضائية بالأكاديمية العسكرية المصرية، عكست عددًا من المحاور المرتبطة بتطوير مؤسسات الدولة، وتأهيل الكوادر، والاستثمار في العنصر البشري.

الكفاءة والجدارة في اختيار كوادر الدولة

وقال طاهر، في بيان، إن تأكيد الرئيس على أهمية وجود معايير موحدة لاختيار وتأهيل الشباب الراغبين في العمل داخل مؤسسات الدولة يبرز أهمية بناء منظومة تعتمد على أسس موضوعية، وتدعم تكافؤ الفرص والاستفادة من أصحاب القدرات والكفاءات.

وأضاف أن استمرار تطبيق معايير واضحة في الاختيار والتأهيل يمثل عنصرًا مهمًا في رفع كفاءة الجهاز الإداري، مؤكدًا أن تطوير المؤسسات يرتبط بصورة مباشرة بقدرة الكوادر العاملة بها على تحمل المسؤوليات وأداء المهام بكفاءة.

الإصلاح المؤسسي يحتاج إلى استمرارية

وأشار وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى أن حديث الرئيس عن الإصلاح المؤسسي وأهمية عامل الوقت يعكس طبيعة عملية تطوير مؤسسات الدولة باعتبارها مسارًا ممتدًا يحتاج إلى رؤية واضحة واستمرارية في التنفيذ.

وأوضح أن الإصلاح المؤسسي لا يقتصر على إعادة ترتيب الهياكل أو تطوير الإجراءات، وإنما يشمل الاستثمار في العنصر البشري، من خلال التدريب والتأهيل العلمي والمهني، ورفع قدرة الكوادر على التعامل مع المتغيرات والتحديات المستجدة.

الأكاديمية العسكرية منصة لتبادل الخبرات

وتابع النائب أن تأكيد الرئيس أن الهدف من دورات الأكاديمية العسكرية ليس «عسكرة الدولة»، وإنما إتاحة الفرصة أمام مؤسسات الدولة للتعايش والتفاعل وتبادل الخبرات، يسلط الضوء على أهمية تعزيز التنسيق بين الأجهزة والمؤسسات المختلفة.

ولفت إلى أن تعريف الكوادر بطبيعة عمل مؤسسات الدولة وتكامل أدوارها يمكن أن يدعم التعاون المؤسسي، ويساعد على بناء رؤية أكثر شمولًا لدى الشباب العاملين في الجهاز الإداري والمؤسسات المختلفة.

الوعي الرقمي وحماية الأطفال

وفيما يتعلق بالجانب التكنولوجي، أوضح محمود حسين طاهر أن دعوة الرئيس إلى حسن الاستفادة من وسائل التواصل الاجتماعي، بالتوازي مع التوجيه باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الأطفال دون سن 15 عامًا من إساءة استخدامها، تعكس أهمية البعد الرقمي في منظومة بناء الإنسان.

وأكد أن التطور التكنولوجي يفرض بالتوازي جهودًا لرفع مستوى الوعي الرقمي، وتعريف الأطفال والشباب بسبل الاستخدام الآمن والمسؤول للمنصات الرقمية، إلى جانب تعزيز دور الأسرة والمؤسسات التعليمية في هذا الملف.

«بناء الإنسان» مسؤولية مشتركة

واختتم وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب بالتأكيد على أن الرسائل المتعلقة بمسؤولية الجميع عن الحفاظ على الدولة وبناء الإنسان تحمل أهمية خاصة في ظل التحديات المتغيرة.

وأشار إلى أن إعداد أجيال من الشباب المؤهلين، وترسيخ قيم الكفاءة والانضباط والاعتدال، بالتوازي مع حماية النشء من مخاطر البيئة الرقمية، تمثل مسارات مترابطة يمكن أن تسهم في دعم أداء مؤسسات الدولة وتعزيز قدرتها على التعامل مع المستقبل.