برلمانية: رسائل الرئيس السيسي من الأكاديمية العسكرية تؤكد أن إصلاح الدولة يبدأ من الإنسان

أكدت النائبة شيرين صبري، عضو مجلس الشيوخ، أن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حفل تخرج الدورة السادسة للجهات والهيئات القضائية من الأكاديمية العسكرية المصرية، حمل رسائل واضحة بشأن مسار إصلاح مؤسسات الدولة، وأهمية بناء كوادر مؤهلة وفق معايير موضوعية تقوم على الكفاءة والاستحقاق.

رسائل الرئيس من الأكاديمية العسكرية

وقالت إن تأكيد الرئيس على رفض المجاملة والمحسوبية في اختيار الكفاءات، يمثل أساسًا مهمًا لبناء مؤسسات أكثر قدرة على أداء مسؤولياتها، بالتوازي مع الاستثمار في تأهيل الإنسان علميًا ومهنيًا وغرس قيم المسؤولية والوعي.

وأضافت شيرين صبري أن حديث الرئيس عن الحفاظ على الدولة، وضرورة وعي المجتمع بالتحديات التي تواجهها، يعكس أن حماية الوطن مسؤولية مشتركة لا تتوقف عند مؤسسات الدولة، وإنما تبدأ أيضًا من وعي المواطن والأسرة والشباب.

وأشارت إلى أن تأكيد الرئيس على أهمية التعامل الواعي مع وسائل التواصل الاجتماعي، وحماية الأطفال من إساءة استخدامها، يضيف بُعدًا جديدًا لمسؤولية بناء الإنسان، في ظل التأثير المتزايد للمحتوى الرقمي على المجتمع.

واختتمت النائبة شيرين صبري بالتأكيد على أن الرسالة الأبرز في حديث الرئيس هي أن قوة مؤسسات الدولة ترتبط بقوة الإنسان الذي يعمل داخلها، وأن الإصلاح الحقيقي يحتاج إلى معايير ثابتة، وكفاءة، ووعي، ومسؤولية.