برلماني: رسائل الرئيس السيسي تعكس رؤية متكاملة لتأهيل شباب مصر وحماية الدولة

أكد المهندس محمد مصطفى كشر، عضو مجلس الشيوخ، أن رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حفل تخرج الدورة السادسة للجهات والهيئات القضائية من الأكاديمية العسكرية المصرية، حملت تأكيدًا واضحًا على أهمية بناء مؤسسات الدولة على أسس من الكفاءة والموضوعية، مشيرًا إلى أن تطوير العنصر البشري يمثل حجر الأساس في أي مسار حقيقي للإصلاح المؤسسي والتنمية الوطنية.

وقال كشر، في بيان له إن تأكيد الرئيس على ضرورة تطبيق معايير موحدة ودقيقة في اختيار وتأهيل الكوادر يمثل توجهًا مهمًا لترسيخ مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص، والقضاء على أي صور للمجاملة أو المحاباة، موضحًا أن بناء جهاز إداري ومؤسسي قوي يتطلب اختيار العناصر المؤهلة وفق معايير واضحة، مع الحفاظ على تلك المعايير واستمرار تطويرها بما يتناسب مع احتياجات مؤسسات الدولة.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن حديث الرئيس عن دور الأكاديمية العسكرية المصرية في تدريب وتأهيل العاملين بمختلف مؤسسات الدولة يعكس أهمية تعزيز التعاون والتكامل بين أجهزة الدولة، وإتاحة الفرصة للشباب للتعرف على طبيعة عمل المؤسسات المختلفة، بما يسهم في تعميق فهمهم لمفهوم الدولة وترسيخ قيم الانتماء والمسؤولية والعمل المؤسسي.

إعداد كوادر مؤهلة علميًا ومهنيًا وقادرة على تحمل مسؤولياتها

وأشار كشر إلى أن تأكيد الرئيس أن الهدف من هذه الدورات ليس عسكرة الدولة، وإنما إعداد كوادر مؤهلة علميًا ومهنيًا وقادرة على تحمل مسؤولياتها، يمثل رسالة مهمة بشأن فلسفة التدريب والتأهيل، خاصة مع الجمع بين البرامج المتخصصة التي تقدمها كل جهة والبرامج التعليمية المشتركة التي توفرها الأكاديمية، بما يدعم بناء شخصية متوازنة تمتلك المعرفة والمهارات والقيم اللازمة لخدمة الوطن.

الحفاظ على الدولة المصرية والوعي بالتحديات

وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن دعوة الرئيس إلى الحفاظ على الدولة المصرية والوعي بالتحديات التي تواجهها تحمل مسؤولية مشتركة لجميع أبناء الوطن، مؤكدًا أن حماية مؤسسات الدولة واستقرارها لا ترتبط بشخص أو حكومة، وإنما هي مسؤولية وطنية تتطلب وعيًا مجتمعيًا مستمرًا، ودورًا فاعلًا من الأسرة والمؤسسات التعليمية والإعلامية ومختلف مؤسسات الدولة في بناء وعي الشباب وحمايتهم من الأفكار الهدامة.

حماية الأطفال دون سن 15 عامًا

واختتم المهندس محمد مصطفى كشر بالتأكيد على أهمية توجيهات الرئيس بشأن متابعة خريجي الأكاديمية واستمرار الاهتمام بتأهيلهم، إلى جانب دعوته لحماية الأطفال دون سن 15 عامًا من إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أن الاستثمار في الإنسان وبناء وعي الأجيال الجديدة يمثلان أحد أهم مقومات قوة الدولة المصرية، متمنيًا لخريجي الدورة السادسة التوفيق والنجاح في أداء رسالتهم وخدمة الوطن.