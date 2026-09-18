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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

قافلة طبية مجانية بقرية قفطان الغربية وتقديم 3200 خدمة لأهالي سمسطا ببني سويف

قافلة طبية ببني سويف
قافلة طبية ببني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

نفذت مديرية الصحة ببني سويف قافلة طبية علاجية مجانية بقرية قفطان الغربية بمركز سمسطا، يومي 16 و17 سبتمبر الجاري، وذلك في إطار سياسة القوافل العلاجية التي تستهدف الوصول بالخدمات الصحية إلى المناطق النائية والمحرومة، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور وزير الصحة، وتحت رعاية اللواء عبدالله عبدالعزيز محافظ بني سويف، وبإشراف من الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بالمحافظة.

وشهدت القافلة تقديم خدمات الكشف والعلاج بالمجان من خلال 7 عيادات في 7 تخصصات، شملت الباطنة، والأطفال، والجراحة، والنساء، والجلدية، وتنظيم الأسرة، والأسنان، حيث تم توقيع الكشف الطبي على 1050 مريضًا، مع صرف العلاج اللازم لهم بالمجان، إلى جانب إجراء 50 تحليلًا بمعمل الدم و243 تحليلًا بمعمل الطفيليات، وتحويل حالة واحدة لعمل التقارير الطبية وقرارات العلاج على نفقة الدولة، وحالة أخرى إلى المستشفى لاستكمال العلاج، فضلًا عن إجراء فحوصات الموجات فوق الصوتية لـ91 حالة.

وفي الجانب التوعوي، تم تنفيذ ندوات للتثقيف الصحي استفاد منها 160 مواطنًا، وتناولت عددًا من الموضوعات المهمة، من بينها الوقاية من فيروس كورونا المستجد، ومتابعة الحمل، وتنظيم الأسرة، والوقاية من سرطان الثدي، وسلامة الغذاء، والتوعية بمخاطر سوء استخدام الأدوية، بالإضافة إلى إجراء فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ250 مواطنًا.

وبلغ إجمالي الخدمات الطبية والتوعوية المقدمة للمواطنين خلال القافلة 3272 خدمة، تم تنفيذ القافلة تحت إشراف فريق القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة، برئاسة الدكتور ياسر خيري الشرقاوي منسق القوافل، والدكتور محمد خلف عبد الحميد مسؤول الإمداد الطبي، وطه كمال حجاج المسؤول المالي والإداري، وعيد فرج فرج مسؤول معلومات القوافل، وأحمد محمد عجمي مسؤول إعداد الموقع وتجهيز العيادات.

بني سويف سمسطا صحة سمسطا

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