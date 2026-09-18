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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية: إصابة ناقلة بمقذوف مجهول

مضيق هرمز
مضيق هرمز
عبد الخالق صلاح

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية عن إصابة ناقلة بمقذوف مجهول، وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها.

تأتي الحادثة في مضيق هرمز وسط تصاعد المخاطر الأمنية التي تواجه حركة الملاحة التجارية في الممر البحري الاستراتيجي، على خلفية الحرب الدائرة في المنطقة واستمرار التوتر بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل.

تأتي الواقعة بعد حادث أمني آخر أُبلغ عنه في المنطقة، فيما أعلنت الحرس الثوري الإيراني بشكل منفصل أنه استهدف ناقلة نفط ترفع علم توغو، وقال إن السفينة حاولت العبور بصورة وصفها بأنها «غير قانونية»، ولم يتضح بشكل مستقل ما إذا كان هذا الإعلان يتعلق بالناقلة التي تحدثت عنها.

هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية البحرية البريطانية القاهرة الإخبارية

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