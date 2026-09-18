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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

عيار 21 بـ6355 جنيها.. نادي نجيب يكشف آخر تطورات أسعار الذهب

الذهب
الذهب
اخبار توك شو

أكد نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية سابقًا، أن الفترة الحالية تشهد حالة من عدم الاستقرار في أسعار الذهب، موضحًا أن الذهب سلعة عالمية تتأثر بالأحداث الدولية والسياسية الخارجية.

وأضاف سكرتير عام شعبة الذهب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إلهام صلاح، ببرنامج «بين الناس»، أن كل دولة لها ظروفها الاقتصادية والسياسية على حدة، وأن أسعار الذهب في الدول تتغير بتغير سعر الأوقية.

عيار 21 سجل 6355 جنيهًا

وأوضح أن سعر الأوقية وصل إلى 4360 دولارًا، وأن هذا السعر يكون له تأثير على الأسعار المحلية، مشيرًا إلى أن سعر الذهب في مصر يسجل حاليًا لعيار 24 مبلغ 7263 جنيهًا، وعيار 21 سجل 6355 جنيهًا، بينما يسجل سعر عيار 18 نحو 5447 جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 50840 جنيهًا.

وأشار إلى أنه ينصح المواطنين بالاستثمار في الذهب، وأن الجميع يعلم أن الذهب ملاذ آمن، موضحًا أن المستثمر في الذهب يجب أن يحتفظ بالذهب لمدة عام ونصف.

ونصح المواطنين بعدم استثمار جميع أموالهم في الذهب، وضرورة تقسيم أموالهم، حتى لا يضطروا إلى بيع الذهب بعد فترة قصيرة من الشراء.

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