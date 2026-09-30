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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

شابان أحدهما بحوزته ملابس حريمي.. كواليس استدراج صاحب مركز مساج والاعتداء عليه بأكتوبر

أرشيفية
أرشيفية
ندى سويفى

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط عاطلين، لاتهامهما باستدراج صاحب مركز مساج إلى شقة سكنية بمدينة السادس من أكتوبر، والتعدي عليه بالضرب، على خلفية خلافات سابقة بينهم.

 

استدراج صاحب مركز مساج إلى شقة سكنية

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي الأجهزة الأمنية بلاغًا من صاحب مركز مساج، أفاد خلاله بتعرضه للاعتداء من جانب شخصين، بعدما استدرجاه إلى إحدى الشقق السكنية بمدينة السادس من أكتوبر، بزعم الاتفاق معه على عمل.

وأوضح المجني عليه أنه عقب وصوله إلى الشقة، فوجئ بالمتهمين يعتديان عليه بالضرب، ما أسفر عن إصابته، قبل أن يفرّا من مكان الواقعة.

التحريات تكشف هوية المتهمين

وبإجراء التحريات اللازمة، تمكن رجال المباحث من تحديد هوية المتهمين، وعقب تقنين الإجراءات أُعد لهما كمين أسفر عن ضبطهما.

وبمواجهتهما، أقرا بارتكاب الواقعة، مبررين ذلك بوجود خلافات سابقة مع المجني عليه، كما عثرت القوات بحوزة أحدهما على ملابس نسائية.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة المختصة التي تولت التحقيق، للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الجيزة مديرية أمن الجيزة استدراج صاحب مركز مساج أكتوبر السادس من أكتوبر

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