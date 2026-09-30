دعاء لشفاء الأبناء من المرض .. أذكار وأدعية رددها أوقات استجابة الدعاء

دعاء لشفاء الأبناء من المرض .. يشغل اهتمام كثير من الآباء والأمهات، خاصة في أوقات مرض الأطفال، التي تحمل مشاعر القلق والخوف عليهم، فيلجأ الأهل إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء، راجين أن يمنّ على أبنائهم بالشفاء والعافية، وأن يرفع عنهم الألم والمرض.

ويمثل الدعاء بابًا من أبواب الرجاء والتضرع إلى الله، حيث يحرص الوالدان في أوقات الشدة على سؤال الله لطفهم الصغار بالصحة والسلامة، والتخفيف عنهم، وردّ العافية إليهم.

وفي هذا التقرير، نستعرض عددًا من الأدعية التي يمكن للآباء والأمهات ترديدها طلبًا لشفاء الأبناء من المرض، والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى بأن يحفظهم ويمنّ عليهم بالعافية.

أدعية لشفاء الأبناء من المرض

يستحب أن نقول: "أذهب البأس ربّ النّاس، بيدك الشّفاء، ولا كاشف له إلّا أنت يا ربّ العالمين.

اللهمّ لا ملجأ ولا منجا منك إلّا إليك، إنّك على كلّ شيءٍ قدير. اللهم إنّ قلبي يكاد ينفطر لرؤية مرض أطفالي، وأرجوك يا إلهي أن تشفيهم شفاءً عاجلاً سريعاً، وألّا تريني بهم بأساً يُبكيني."

اللهم إنّي لي أطفالاً يقاسون المرض ويعانون التعب ويشتكون الوجع، وأنا يا مولاي ليس لي حيلةٌ وليس بيدي شيء، فالأمر أمرك والشفاء شفاؤك. فامنن عليّ وعلى أطفالي به، وقوّي أجسادهم وسلّم أبدانهم من كلّ علّة.

أسألك اللهم أن تشفيهم، لا ضر إلا ضرك، ولا نفع إلا نفعك، ولا ابتلاء إلا ابتلاؤك، ولا معافاة إلا معافاتك، أنت الحي القيوم.

بسم الله أرقي نفسي من كلّ شيء يؤذيني، ومن شر كلّ نفس أو عين حاسد، ومن أدعية الشفاء العاجل للأطفال، بسم الله أرقي طفلي، ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلّا بالله. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك ويشفي مرضى المسلمين.

دعاء الشفاء للأطفال

اللهم إنّي أتوسّل إليك أن تشفي أطفالي ممّا ألم بهم من أمراض، وأسألك يا ربّي أن تكتب الشفاء العاجل لهم ولكلّ مريض أنهكه المرض وأسهرته الحمّى وأرقته الألم.

اللهم ارزق أطفالي دوام الصحة وأكرمهم بالعافية، واجعلهم في مأمنٍ وفي حرزٍ وحصن من الأمراض والآلام وعين الإنسان وشرّ الشيطان وأذاه، واشفهم يا مولاي من كلّ سقم، وأذهب عن أجسادهم الضعف والوهن، فأنت الكريم وأنت القادر وأنت الرحيم يا رب.

لا إله إلّا الله الحليم الكريم، لا إله إلّا الله العليّ العظيم، لا إله إلّا الله ربّ السماوات السبع وربّ العرش العظيم، لا إله إلّا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كلّ شيءٍ قدير. اللهمّ إنّي أسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل أن تشفيه وتمدّه بالصّحة والعافية.

اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلا وبرحمتك التي وسعت كلّ شيء، أن تمنّ علينا بالشفاء العاجل، وألّا تدع فينا جرحاً إلّا داويته، ولا ألماً إلا سكنته، ولا مرضاً إلا شفيته، وألبسنا ثوب الصحة والعافية عاجلاً غير آجل، وشافِنا وعافِنا واعف عنا، واشملنا بعطفك ومغفرتك، وتولّنا برحمتك يا أرحم الراحمين.

أعوذ بكلمات الله التامّات من شرّ ما خلق. أسأل الله العظيم ربّ العرش العظيم أن يشفيك؛ سبع مرّاتٍ. اللهم صلِ على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميدٌ مجيدٌ.

اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميدٌ مجيدٌ.

دعاء شفاء المريض الصغير

دعاء لشفاء المريض الصغير علينا ترديده حتى يمن الله بالشفاء على الصغير، ودعاء لشفاء المريض الصغير يستحب أن ننظمه مع العبادات الأخرى كالصلاة أو الصيام وغيره، حتى يمن الله عليه بالشفاء العاجل.

كما أن العلاج بالقرآن هو نوع من أنواع الأدعية، بالإضافة إلى ضرورة وأهمية زيارة الطبيب فليس الأمر مقتصر فقط على أدعية الشفاء للمريض الصغير.

دعاء لشفاء المريض الصغير ويستحب أن يقول: "اللهم شفاءً عاجلًا لأطفالي الصغار، يصرف عنهم المرض والتعب والألم ويُبعد عنّي الحزن والهم والغم."

اللهم إنّي أسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل، أن تشفيه وتمدّه بالصحة والعافية، لا ملجأ ولا منجا منك إلّا إليك، إنّك على كلّ شيءٍ قدير.

اللهمّ اشفه، اللهمّ اشفه، اللهمّ اشفه، اللهمّ آمين. بسم الله أرقيك من وساوس الصدر وشتات الأمر، من الأمراض والأوهام، ومن نزغات الشيطان ومن الأسقام، ومن الكوابيس ومن مزعجات الأحلام.

أعوذ بكلمات الله التامّة من كلّ شيطانٍ وهامّةٍ وكلّ عينٍ لامةٍ.

بسم الله أرقيك، من كل شيءٍ يؤذيك، من شرّ كلّ نفسٍ أو عين حاسدٍ الله يشفيك.

بسم الله أرقيك بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيءٌ في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم؛ ثلاث مراتٍ.

بسم الله يبْريك، ومن كل داءٍ يشفيك، ومن شرّ حاسدٍ إذا حسد، وشرّ كلّ ذي عينٍ.

أعوذ بكلمات الله التامّات من شرّ ما خلق. أسأل الله العظيم ربّ العرش العظيم أن يشفيك؛ سبع مرّاتٍ. اللهم صلِ على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميدٌ مجيدٌ.

اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميدٌ مجيدٌ.

باسْمِ اللهِ أَرْقِيكَ، مِن كُلِّ شيءٍ يُؤْذِيكَ، مِن شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ، أَوْ عَيْنِ حَاسِدٍ، اللَّهُ يَشْفِيكَ. باسْمِ اللهِ أَرْقِيكَ.. أذْهِبِ البَاسَ رَبَّ النَّاسِ، واشْفِ أنْتَ الشَّافِي، لا شِفَاءَ إلَّا شِفَاؤُكَ، شِفَاءً لا يُغَادِرُ سَقَمًا. أَعُوذُ بكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ، مِن كُلِّ شيطَانٍ وهَامَّةٍ، ومِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ.. أسأَلُ اللهَ العظيمَ ربَّ العرشِ العظيمِ أنْ يشفِيَك.

اللهم إنّي أسألك أن تشفي طفلي شفاءً تامّا وأن تُعافيه وتبعد عنه الوجع والألم. اللهم اشفِ أطفالي شفاءً عاجلاً، وارحم أجسادهم الصغيرة، وامنحهم الصحة وأدم عليهم العافية.

اللهمّ ألبسه ثوب الصحّة والعافية عاجلاً غير آجلاً يا أرحم الرّاحمين. اللهمّ اشفه، اللهمّ اشفه، اللهمّ اشفه، اللهمّ آمين.

اللهم اشفه شفاءً ليس بعده سقما أبداً، اللهمّ خذ بيده، اللهمّ احرسه بعينيك الّتي لا تنام. اللهمّ إنّا نسألك بكل اسمٍ لك أن تشفيه.

إلهي أذهب البأس ربّ النّاس، اشف وأنت الشّافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاءً لا يغادر سقماً، أذهب البأس ربّ النّاس، بيدك الشّفاء، لا كاشف له إلّا أنت يا ربّ العالمين.

اللهمّ إنّي أسألك من عظيم لطفك، وكرمك، وسترك الجميل، أن تشفيه وتمدّه بالصحّة والعافية، لا ملجأ ولا منجا منك إلّا إليك، إنّك على كلّ شيءٍ قدير.

أذهب البأس ربّ النّاس، واشفِ وأنت الشّافي، لا شفاء إلّا شفاؤك، شفاءً لا يغادر سقماً. أذهب البأس ربّ النّاس، بيدك الشّفاء، ولا كاشف له إلّا أنت يا ربّ العالمين، آمين.

اللهمّ إنّي أسألك من عظيم لطفك، وكرمك، وسترك الجميل، أن تشفيه وتمدّه بالصّحة والعافية. اللهمّ لا ملجأ ولا منجا منك إلّا إليك، إنّك على كلّ شيءٍ قدير.

أذهب البأس ربّ النّاس، واشفِ وأنت الشّافي، لا شفاء إلّا شفاؤك، شفاءً لا يغادر سقماً. اللهمّ إنّي أسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل أن تشفيه



