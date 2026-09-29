7 أمور أخبر بها ابنك.. الأزهر للفتوى يوجه رسالة لأولياء الأمور أثناء الدراسة

وجه مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية رسالة تربوية وإرشادية إلى الآباء والأمهات مع انطلاق العام الدراسي الجديد، وذلك عبر منشور له على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، تناول خلاله دور الأسرة في تهيئة الأبناء نفسيًا وإيمانيًا لاستقبال العام الدراسي بروح إيجابية وشغف نحو التعلم.

وأوضح مركز الأزهر للفتوى في منشور حمل عنوان: «عام دراسي جديد.. 7 أمور مهمة أخبر بها ابنك»، أن مرحلة البدايات تمثل فرصة مهمة لغرس القيم الأخلاقية والإيجابية في نفوس الطلاب، مؤكدًا أن مسؤولية الوالدين لا تقتصر على توفير المستلزمات الدراسية، وإنما تشمل كذلك الدعم النفسي والتربوي وترسيخ المفاهيم الصحيحة بشأن أهمية العلم والاجتهاد.

وأشار المركز إلى 7 دعائم رئيسية ينبغي لكل ولي أمر غرسها في أبنائه مع بداية الدراسة، وجاءت كالتالي:

إخلاص النية لله تعالى: أن العلم عبادة ووسيلة لخدمة المجتمع ونفع الناس.

احترام المعلم والزملاء: التأكيد على مكانة المعلم وأهمية حسن الخلق داخل المدرسة.

الأمانة والصدق: الالتزام بالأمانة العلمية والابتعاد عن السلوكيات الخاطئة كالغش.

تنظيم الوقت والاجتهاد: السعي والدأب من اليوم الأول وتحقيق التوازن بين الدراسة والأنشطة.

شغف المعرفة وحب الاستكشاف: تشجيع الطفل على الفهم والتفكر وليس فقط الحفظ والتلقين.

التحلي بالصبر والعزيمة: مواجهة الصعوبات الدراسية بروح الإصرار والتفاؤل.

الدعاء والتوكل على الله: ربط الأسباب بالله تعالى والحرص على الأذكار والدعاء بالتوفيق.

واختتم مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية منشوره بالدعاء لجميع الطلاب والطالبات بالتوفيق والنجاح، وأن يكون العام الدراسي الجديد حافلًا بالخير والتميز، داعيًا أولياء الأمور إلى أن يكونوا الملاذ الآمن والداعم الأول لأبنائهم خلال رحلتهم التعليمية.