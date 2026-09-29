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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

قطاع المعاهد الأزهرية يكرّم المتميزين في مبادرتي معًا نتعلم وأنا الراقي بأخلاقي ويدشّن المبادرتين للعام الدراسي الجديد

قطاع المعاهد الأزهرية يكرّم المتميزين في مبادرتي معًا نتعلم وأنا الراقي بأخلاقي ويدشّن المبادرتين للعام الدراسي الجديد
قطاع المعاهد الأزهرية يكرّم المتميزين في مبادرتي معًا نتعلم وأنا الراقي بأخلاقي ويدشّن المبادرتين للعام الدراسي الجديد
إيمان طلعت

اقام قطاع المعاهد الأزهرية احتفالية لتكريم الطلاب المتميزين والفائزين في مبادرة «أنا الراقي بأخلاقي»، إلى جانب تكريم منسقي المبادرة بالمناطق الأزهرية، وكذلك القائمين على مبادرة «معًا نتعلم» من التقنيين والمحاضرين ومستشاري المواد التعليمية والمشرفين.

المعاهد الأزهرية يكرّم المتميزين في مبادرتي معًا نتعلم وأنا الراقي بأخلاقي 

وكرم الدكتور أحمد الشرقاوي، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، الطلاب الفائزين والمتميزين في فعاليات ومسابقات مبادرة «أنا الراقي بأخلاقي»، تقديرًا لما قدموه من أعمال متميزة عكست ما يمتلكه طلاب الأزهر من مواهب وقدرات إبداعية، إلى جانب حرصهم على تجسيد القيم الأخلاقية والتربوية التي تستهدف المبادرة ترسيخها في نفوس الطلاب.

جاء ذلك بحضور الدكتور أبو اليزيد علي سلامة، رئيس الإدارة المركزية لشؤون التعليم، والدكتور السيد حسن، رئيس الإدارة المركزية لشؤون المناطق، والدكتور إسماعيل الشربيني، مدير عام التطوير والتقويم التربوي والمشرف على المبادرتين وعدد من مديري العموم ومستشاري المواد الدراسية بقطاع المعاهد الأزهرية، إلى جانب القائمين على تنفيذ المبادرتين بالمناطق والمعاهد الأزهرية.

وشهدت الاحتفالية توزيع الجوائز على الطلاب الحاصلين على المراكز الأولى في مسابقات القصة القصيرة والرسم والمجسمات ضمن مبادرة «أنا الراقي بأخلاقي»، والتي هدفت إلى اكتشاف مواهب الطلاب وتنمية قدراتهم الإبداعية، وربط الأنشطة الفنية والثقافية بالقيم والسلوكيات الإيجابية.

كما شمل التكريم منسقي مبادرة «أنا الراقي بأخلاقي» بالمناطق الأزهرية، تقديرًا لجهودهم في متابعة تنفيذ المبادرة ونشر أهدافها داخل المعاهد، فضلًا عن تكريم التقنيين والمحاضرين والمشرفين ومستشاري المواد التعليمية المشاركين في مبادرة «معًا نتعلم»، تقديرًا لدورهم في دعم العملية التعليمية وتقديم المحتوى التعليمي بصورة مبتكرة تسهم في رفع مستوى التحصيل وتنمية مهارات الطلاب.

وخلال الاحتفالية، تم استعراض خطة مبادرة «أنا الراقي بأخلاقي» للعام الدراسي الجديد 2026-2027، وما تتضمنه من محاور وتحديثات تستهدف توسيع نطاق الاستفادة منها، وتعزيز حضور القيم الأخلاقية والسلوكية في البيئة التعليمية، بما يسهم في بناء شخصية الطالب الأزهري المتوازن، القادر على الجمع بين التفوق العلمي والالتزام الأخلاقي.

كما تم التأكيد على مواصلة تطوير مبادرة «معًا نتعلم»، والاستفادة من الخبرات المتراكمة خلال مراحل تنفيذها، بما يضمن تقديم دعم تعليمي أكثر فاعلية للطلاب، وتعزيز دور المعلمين والمحاضرين والتقنيين في الارتقاء بمستوى العملية التعليمية.

وأكد الأستاذ الدكتور أحمد الشرقاوي، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أن الأزهر الشريف يولي اهتمامًا بالغًا بتمكين الطلاب علميًا، وتنمية مهاراتهم، واكتشاف مواهبهم، وغرس القيم الأخلاقية والتربوية الأصيلة في نفوسهم، مشيرًا إلى أن بناء الإنسان يمثل محورًا أساسيًا في رسالة الأزهر التعليمية والتربوية.

وأوضح الدكتور إسماعيل الشربيني أن مبادرتي «معًا نتعلم» و«أنا الراقي بأخلاقي» تأتيان في إطار جهود قطاع المعاهد الأزهرية للارتقاء بالمنظومة التعليمية، والجمع بين التحصيل العلمي والتربية الأخلاقية وبناء الشخصية الواعية، بما يتوافق مع رسالة الأزهر الشريف ودوره في إعداد أجيال قادرة على خدمة وطنها ومجتمعها.

وفي ختام الاحتفالية، أعلن رئيس قطاع المعاهد الأزهرية تدشين وانطلاق فعاليات مبادرتي «معًا نتعلم» و«أنا الراقي بأخلاقي» للعام الدراسي الجديد 2026-2027 يوم السبت الموافق الثالث من أكتوبر 2026، مؤكدًا استمرار الدعم والمتابعة للمبادرتين، وتوفير كل السبل التي تساعد على تحقيق أهدافهما داخل المعاهد الأزهرية بمختلف المناطق.

قطاع المعاهد الأزهرية مبادرتي معًا نتعلم وأنا الراقي بأخلاقي المعاهد الأزهرية يكرّم المتميزين في مبادرتي معًا نتعلم وأنا الراقي بأخلاقي المعاهد الأزهرية

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