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"نصب واحتيال".. إدارة شبرا الخيمة التعليمية تنفي إطلاق حملات لجمع تبرعات للمدارس
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

"نصب واحتيال".. إدارة شبرا الخيمة التعليمية تنفي إطلاق حملات لجمع تبرعات للمدارس

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

نفت إدارة غرب شبرا الخيمة التعليمية ، ادعاءات بعض العناصر الذين يدعون صفات غير حقيقية كـ (أطباء أو أعضاء بمجالس الأمناء أو رجال عمل عام )، بوجود حملات لجمع تبرعات مالية أو عينية لصالح مدارس الإدارة.

وأكدت  إدارة غرب شبرا الخيمة التعليمية في بيان لها ، أن هذه الممارسات تشكل جرائم نصب واحتيال مجرّمة قانوناً، موضحة أنها تهيب بالسادة المواطنين وأولياء الأمور الكرام عدم التعامل نهائياً مع هؤلاء المرتزقة أو الانصياع لادعاءاتهم الكاذبة.

وقالت  إدارة غرب شبرا الخيمة التعليمية نريد توضيح النقاط القانونية والإدارية التالية:

  •  إن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تتكفل بالكامل بجميع ميزانيات ونفقات الصيانة الشاملة والصيانة البسيطة لكافة المدارس التابعة للإدارة، ولا يوجد أي عجز مالي يستدعي طلب تبرعات من جهات خارجية أو أفراد.
  •  يحظر قانوناً على أي شخص، أو صفة، أو جماعة جمع مبالغ نقدية تحت مسمى تبرعات للمؤسسات التعليمية خارج الإطار القانوني والحسابات البنكية الرسمية المعتمدة من الوزارة.
  • باشرت الإدارة فوراً بالتنسيق مع الجهات القانونية والأمنية المختصة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة .

وأخيرا ناشدت  إدارة غرب شبرا الخيمة التعليمية  ، المواطنين بالتعاون التام، والإبلاغ الفوري عن أي شخص يطلب مبالغ مالية تحت أي مسمى لصالح المدارس، وذلك عبر التوجه لمقر الإدارة التعليمية أو إرسال الشكاوى عبر القنوات الرسمية.

وكان قد أصدر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، إلزام جميع المدارس ، بتسجيل غياب الطلاب يوميا الكترونيا ، للصفوف والمراحل التعليمية المطبق بها ذلك، مع استيفاء السجلات المدرسية المخصصة لذلك وموافاة الإدارة المركزية للتعليم العام بمعدلات الحضور، وفق الآليات المعتمدة، وإخطار أولياء الأمور دوريًّا بحالات غياب أبنائهم، مشددا على اتخاذ الإجراءات المنظمة في هذا الشأن.


 كما أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على الالتزام بتطبيق اللوائح والضوابط المنظمة للانضباط المدرسي وعلى الأخص أحكام القرار الوزاري
رقم (١٥٠) لسنة ٢٠٢٤، بشأن لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي، بمرحلة التعليم قبل الجامعي، والتوسع في تطبيق أساليب التحفيز والتوجيه التربوي الداعية للسلوكيات الإيجابية، وترسيخ ثقافة الالتزام، والانضباط داخل المدرسة.

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