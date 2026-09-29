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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

أجهزة قياس رطوبة متطورة هدية من فرنسا للمتحف المصري الكبير

وزير السياحة والآثار
وزير السياحة والآثار
محمد الاسكندرانى

ترأس شريف فتحي وزير السياحة والآثار، اجتماع مجلس إدارة هيئة المتحف المصري الكبير، وذلك بمقر المتحف القومي للحضارة المصرية.

المتحف المصري الكبير 

ومن جانبه، استعرض الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير، أبرز الأنشطة والفعاليات التي شهدها المتحف خلال الفترة الماضية، والتي جاء على رأسها زيارة رئيس الجمهورية والسيدة قرينته، والرئيس الصيني وقرينته، إلى المتحف أوائل سبتمبر الجاري، وذلك على هامش الزيارة الرسمية للرئيس الصيني إلى مصر.

كما تم استعراض أعداد زائري المتحف وإجمالي الإيرادات المُحققة منذ الافتتاح الرسمي في نوفمبر الماضي وحتى نهاية أغسطس الماضي، حيث بلغ إجمالي عدد الزائرين نحو 4 مليون زائر، مشيراً إلى بدء ارتفاع أعداد الزيارات بالتزامن مع الموسم السياحي الجديد.

وخلال الاجتماع، تم التصديق على محضر الجلسة السابقة لمجلس الإدارة.

كما تم مناقشة واعتماد القوائم المالية والحساب الختامي المُعدل لهيئة المتحف عن العام المالي 2026/2025، بحضور أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات وأعضاء الإدارة المختصة بالشئون المالية والإدارية بالمتحف.

ووجه الوزير المختصين بهيئة المتحف بالتنسيق في اتخاذ ما يلزم من إجراءات تنفيذية في هذا الشأن.

كما وافق مجلس الإدارة على قبول الإهداء المقدم من الجانب الفرنسي، في إطار مشروع التعاون المصري الفرنسي في مجال الآثار، والذي يتضمن تقديم عدداً من أجهزة قياس الرطوبة بقاعات العرض بالمتحف، بما يُسهم في دعم منظومة الحفظ الوقائي، من خلال تسجيل ومتابعة استقرار الظروف البيئية المحيطة بالمقتنيات الأثرية.

وتم كذلك إحاطة أعضاء مجلس الإدارة بعدد من مذكرات التفاهم الجاري العمل على توقيعها، بهدف تعزيز التعاون بين هيئة المتحف المصري الكبير وعدد من الجامعات والمتاحف الأثرية الدولية.
 

وزير السياحة والآثار هيئة المتحف المصري الكبير المتحف المصري الكبير المتحف القومي للحضارة المصرية متحف

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