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المباراة مش سهلة.. سفير مصر في جنوب السودان يكشف أجواء مواجهة الفراعنة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

المباراة مش سهلة.. سفير مصر في جنوب السودان يكشف أجواء مواجهة الفراعنة

سفير مصر في جنوب السودان
سفير مصر في جنوب السودان
عبدالله هشام

أكد حازم محمود فوزي، سفير مصر في جنوب السودان، أن هناك استعدادات كبيرة لاستقبال بعثة منتخب مصر، مشيرًا إلى أن الأجواء داخل المنتخب رائعة قبل مواجهة جنوب السودان.

وقال فوزي، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة "CBC": "نقدر نشتغل على المنتخب والكرة، خاصة وأنه مصدر سعادة للشعب المصري".

وأضاف: "منذ أن علمت بوجود جنوب السودان في مجموعة مصر، بدأنا العمل والاستعداد، وأنا كنت في استقبال البعثة في المطار".

وتابع: "دي تعتبر أول زيارة لمنتخب مصر لجنوب السودان، وهناك حفاوة في الاستقبال، وروابط تاريخية وثقافية واجتماعية بتربط الشعبين".

وأوضح: "الطقس في جنوب السودان حار ورطب، ووقت المباراة نتوقع أن تكون درجة الحرارة 33 درجة، ونسبة الأمطار وقت اللقاء 50%، ولكنها لن تؤثر على سير المباراة".

وأشار إلى أن الأجواء داخل المنتخب إيجابية، قائلًا: "الأجواء في المنتخب رائعة، وهناك حالة تركيز شديدة من الجميع".

واختتم سفير مصر في جنوب السودان تصريحاته قائلًا: "منتخب جنوب السودان متأخر في تصنيف فيفا، ولكن مش سهل، خاصة وأن المباراة ستقام على أرضه ووسط جمهوره، وهناك طموح عندهم أمام مصر".

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