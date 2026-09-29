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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مصر تتحدى صعوبات جوبا أمام جنوب السودان في تصفيات أمم أفريقيا

منتخب مصر
منتخب مصر
إسراء أشرف

يخوض منتخب مصر اختبارًا جديدًا في مشوار التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أفريقيا 2027، عندما يحل ضيفًا على جنوب السودان في الرابعة عصر اليوم الثلاثاء، على استاد جوبا الوطني، ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات.

ويدخل الفراعنة اللقاء بهدف واضح وهو حصد النقاط الثلاث، بعدما فرّط المنتخب في الفوز خلال الجولة الأولى واكتفى بالتعادل السلبي مع أنجولا على استاد القاهرة، ليضع نفسه أمام ضرورة تحقيق نتيجة إيجابية في مواجهة اليوم.

ويملك منتخب مصر نقطة واحدة يحتل بها المركز الثالث في المجموعة، خلف أنجولا صاحب المركز الثاني بفارق الأهداف، بينما يتصدر مالاوي الترتيب بـ3 نقاط، ويأتي جنوب السودان في المركز الأخير دون رصيد بعد خسارته أمام مالاوي 2-1.

مصر تتحدى صعوبات جوبا أمام جنوب السودان في تصفيات أمم أفريقيا

وتزداد صعوبة المواجهة بسبب الظروف المحيطة بها، إذ تقام المباراة في أجواء حارة، فضلًا عن خوضها على أرضية من النجيل الصناعي، وهو ما يمثل تحديًا بدنيًا إضافيًا أمام لاعبي منتخب مصري.

كما فرضت أرضية الملعب تغييرات على قائمة الفراعنة، بعدما اعتذر محمد صلاح ومحمد عبد المنعم عن السفر إلى جوبا، بينما يعود مروان عطية إلى حسابات الجهاز الفني بعد غيابه عن المباراة الماضية بسبب الإيقاف.

ويأمل حسام حسن في أن ينجح المنتخب في تجاوز هذه الظروف وتحقيق انتصاره الأول في التصفيات، لتصحيح البداية وتعزيز موقفه في سباق التأهل إلى أمم أفريقيا 2027.

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