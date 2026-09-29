قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المباراة مش سهلة.. سفير مصر في جنوب السودان يكشف أجواء مواجهة الفراعنة
احلموا بالاحتراف.. حسام غالي يطالب اللاعبين الشباب بتغيير تفكيرهم
تاريخ مواجهات منتخب مصر وجنوب السودان في تصفيات أمم أفريقيا 2027
استشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة
هل يجوز الصلاة على النبي في السجود؟.. أمين الفتوى يوضح
هل يرحل عن الأهلي؟.. ياسر إبراهيم على ردار العين الإماراتي
"نصب واحتيال".. إدارة شبرا الخيمة التعليمية تنفي إطلاق حملات لجمع تبرعات للمدارس
كوارث التضخم.. أستراليا ترفع أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى في 15 عامًا
اختراق هائل للبنتاجون.. معلومات حساسة تخص أكثر من 3 ملايين شخص
تصعيد جديد للحرب التجارية.. بدء سريان حظر أمريكي على واردات كندية
كندا تمدد قيود السفر المتعلقة بفيروس إيبولا لمدة 60 يوما
تعليمات بمنع الطلاب من حيازة أي آلات حادة في المدارس الثانوية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أسلحة حسام حسن لمواجهة جنوب السودان في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية

حسام حسن
حسام حسن
إسلام مقلد

استقر حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، على عدد من ملامح التشكيل الذي سيخوض به الفراعنة مواجهة جنوب السودان، المقرر إقامتها اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا 2027.

ويحل منتخب مصر ضيفًا على جنوب السودان في مدينة جوبا، بحثًا عن تحقيق الفوز وتعويض التعادل السلبي أمام أنجولا في الجولة الأولى من التصفيات.

ثبات في خط الدفاع

ويميل حسام حسن إلى الحفاظ على عناصر الخط الخلفي التي بدأت مواجهة أنجولا، في ظل رغبته في تحقيق أكبر قدر من الاستقرار الدفاعي.

ومن المنتظر أن يتواجد الرباعي محمد هاني، ورامي ربيعة، وحسام عبد المجيد، وأحمد فتوح في خط الدفاع، على أن يحرس مصطفى شوبير عرين الفراعنة.

مروان عطية يحصل على تعليمات هجومية

وفي وسط الملعب، يدرس الجهاز الفني الدفع بمروان عطية، مع منحه تعليمات بالتقدم إلى الأمام والمساهمة في زيادة الكثافة الهجومية، إلى جانب محاولة استغلال التسديدات من خارج منطقة الجزاء.

كما يفكر حسام حسن في توظيف إمام عاشور في مركز رقم «10»، بهدف زيادة الفاعلية الهجومية ومنح المنتخب المزيد من الحلول أمام دفاع جنوب السودان.

4-2-3-1 لتعويض غياب محمد صلاح

ويدرس الجهاز الفني لمنتخب مصر الاعتماد على طريقة 4-2-3-1 أمام جنوب السودان، في تغيير تكتيكي يأتي بالتزامن مع غياب محمد صلاح عن المباراة.

وكان الجهاز الفني قد قرر إراحة قائد المنتخب من مواجهة جنوب السودان، بسبب طبيعة أرضية ملعب المباراة المصنوعة من النجيل الصناعي «الترتان».

وتقوم الطريقة المنتظرة على وجود أربعة مدافعين، أمامهم لاعبا ارتكاز لتحقيق التوازن، ثم ثلاثة لاعبين خلف المهاجم الصريح، بما يمنح الفراعنة مرونة أكبر في التحول من الدفاع إلى الهجوم.

مفاضلة على رأس الحربة

ولا تزال المفاضلة قائمة داخل الجهاز الفني بشأن هوية المهاجم الصريح الذي سيقود الخط الأمامي، في الوقت الذي تبدو فيه فرص عمر مرموش كبيرة للبدء أساسيًا في الخط الهجومي.

ويبحث حسام حسن عن التشكيل الأكثر قدرة على تعويض غياب محمد صلاح، خاصة أن قائد الفراعنة كان أحد أبرز عناصر الخط الهجومي خلال الفترة الماضية.

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام جنوب السودان

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، حسام عبد المجيد، أحمد فتوح.

خط الوسط: مروان عطية، إمام عاشور، مهند لاشين.

خط الهجوم: عمر مرموش، هيثم حسن، مصطفى زيكو.

حسام حسن منتخب مصر جنوب السودان كأس أمم أفريقيا 2027

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصطفى مدبولي

الحكومة تزف أخبارا سارة للمواطنين خلال الشهر المقبل بعد توجيهات الرئيس

مجلس النواب

كفاية ضغط على الأطفال.. نواب يدقون ناقوس الخطر بشأن مناهج الابتدائي

تراجع أسعار الذهب في مصر والدول العربية اليوم

تراجع جماعي يضرب أسعار الذهب في الدول العربية اليوم.. والجنيه الذهب يخسر بقوة

حسام حسن

جلسة خاصة انتهت بالأحضان.. كواليس ما حدث بين حسام حسن وصلاح بعد أنجولا

الخطوبة

حكم استرداد الخاطب تكاليف الخطوبة والشبكة عند فسخها.. الإفتاء تحسم الجدل

كريستيانو رونالدو

جيسوس يفاجئ رونالدو بقرار جديد.. تفاصيل أزمة الاتفاق بين مدرب النصر وقائده

محمد بن زايد و نتنياهو

بن زايد و نتنياهو يبحثان العلاقات الثنائية بين الإمارات وإسرائيل

الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني

هشام يكن: مش خايف من موسيماني وقادر أرد له القاضية

ترشيحاتنا

محكمة الجيزة بشارع السودان

بالأسماء.. 22 دائرة مدني وعمال وتجاري وإيجارات في العام القضائي الجديد بـ محكمة الجيزة

إصابة 3 أشخاص في انقلاب ربع نقل بمحور منفلوط بأسيوط

إصابة 3 أشخاص في انقلاب ربع نقل بمحور منفلوط بأسيوط

بيومي فؤاد

بعد قليل.. الحكم فى استئناف بيومى فؤاد على إلزامه بدفع نفقة ابنه

بالصور

قبل ما تستخدمي دواء للبرد.. أعراض بسيطة تكشف إنك محتاجة علاج حساسية

قبل ما تستخدمي دواء للبرد.. أعراض بسيطة تكشف إنك محتاجة علاج حساسية
قبل ما تستخدمي دواء للبرد.. أعراض بسيطة تكشف إنك محتاجة علاج حساسية
قبل ما تستخدمي دواء للبرد.. أعراض بسيطة تكشف إنك محتاجة علاج حساسية

إمام عاشور يحتفل بعيد ميلاد زوجته فى لحظات رومانسية

إمام عاشور يحتفل بعيد ميلاد زوجته فى لحظات رومانسية
إمام عاشور يحتفل بعيد ميلاد زوجته فى لحظات رومانسية
إمام عاشور يحتفل بعيد ميلاد زوجته فى لحظات رومانسية

بتصحى بتعطس كل يوم؟.. 5 أسباب مرتبطة بالجو وغرفة النوم

بتصحى بتعطس كل يوم؟
بتصحى بتعطس كل يوم؟
بتصحى بتعطس كل يوم؟

ألم القدم أثناء الراحة.. علامة تحذيرية لمرض شرياني خطير قد يهدد الأطراف

ما السبب وراء الشعور بألم الراحة في القدم؟
ما السبب وراء الشعور بألم الراحة في القدم؟
ما السبب وراء الشعور بألم الراحة في القدم؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - استشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الذكاء الاصطناعي بين هاجس الخطر وصراع الهيمنة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: عبد الناصر.. الفكرة لا تموت

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: تطوير التعليم 4.. نحو إعداد طالب منضبط ومتفوق

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: على عتبات الفجر البِكر.. حكاية روح واجهت طوفان القلق بكلمتين

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: فكر قبل ما تصدق.. صناعة الوعي داخل مدرجات الجامعة

المزيد