أسلحة حسام حسن لمواجهة جنوب السودان في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية

استقر حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، على عدد من ملامح التشكيل الذي سيخوض به الفراعنة مواجهة جنوب السودان، المقرر إقامتها اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا 2027.

ويحل منتخب مصر ضيفًا على جنوب السودان في مدينة جوبا، بحثًا عن تحقيق الفوز وتعويض التعادل السلبي أمام أنجولا في الجولة الأولى من التصفيات.

ثبات في خط الدفاع

ويميل حسام حسن إلى الحفاظ على عناصر الخط الخلفي التي بدأت مواجهة أنجولا، في ظل رغبته في تحقيق أكبر قدر من الاستقرار الدفاعي.

ومن المنتظر أن يتواجد الرباعي محمد هاني، ورامي ربيعة، وحسام عبد المجيد، وأحمد فتوح في خط الدفاع، على أن يحرس مصطفى شوبير عرين الفراعنة.

مروان عطية يحصل على تعليمات هجومية

وفي وسط الملعب، يدرس الجهاز الفني الدفع بمروان عطية، مع منحه تعليمات بالتقدم إلى الأمام والمساهمة في زيادة الكثافة الهجومية، إلى جانب محاولة استغلال التسديدات من خارج منطقة الجزاء.

كما يفكر حسام حسن في توظيف إمام عاشور في مركز رقم «10»، بهدف زيادة الفاعلية الهجومية ومنح المنتخب المزيد من الحلول أمام دفاع جنوب السودان.

4-2-3-1 لتعويض غياب محمد صلاح

ويدرس الجهاز الفني لمنتخب مصر الاعتماد على طريقة 4-2-3-1 أمام جنوب السودان، في تغيير تكتيكي يأتي بالتزامن مع غياب محمد صلاح عن المباراة.

وكان الجهاز الفني قد قرر إراحة قائد المنتخب من مواجهة جنوب السودان، بسبب طبيعة أرضية ملعب المباراة المصنوعة من النجيل الصناعي «الترتان».

وتقوم الطريقة المنتظرة على وجود أربعة مدافعين، أمامهم لاعبا ارتكاز لتحقيق التوازن، ثم ثلاثة لاعبين خلف المهاجم الصريح، بما يمنح الفراعنة مرونة أكبر في التحول من الدفاع إلى الهجوم.

مفاضلة على رأس الحربة

ولا تزال المفاضلة قائمة داخل الجهاز الفني بشأن هوية المهاجم الصريح الذي سيقود الخط الأمامي، في الوقت الذي تبدو فيه فرص عمر مرموش كبيرة للبدء أساسيًا في الخط الهجومي.

ويبحث حسام حسن عن التشكيل الأكثر قدرة على تعويض غياب محمد صلاح، خاصة أن قائد الفراعنة كان أحد أبرز عناصر الخط الهجومي خلال الفترة الماضية.

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام جنوب السودان

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، حسام عبد المجيد، أحمد فتوح.

خط الوسط: مروان عطية، إمام عاشور، مهند لاشين.

خط الهجوم: عمر مرموش، هيثم حسن، مصطفى زيكو.