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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مدرب المحلة السابق: هيثم وزيكو ومرموش الأفضل لقيادة الهجوم أمام جنوب السودان

منتخب مصر
منتخب مصر
عبدالله هشام

أكد أحمد خطاب المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة، أن استبدال محمد صلاح قائد المنتخب الوطني خلال مباراة أنجولا الماضية كان قراراً مفاجئاً من حسام حسن المدير الفني للفراعنة.

وقال خطاب في تصريحات لبرنامج البريمو مع الإعلامي محمد فاروق عبر فضائية TeN: قرار حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني باستبدال محمد صلاح أمام أنجولا، كان مفاجئاً وعلى عكس سير المباراة، وكان يجب استمرار اللاعب، خاصةً أنه يسير بشكل جيد في الفترة الأخيرة مع فريق طرابزون سبور التركي، كما أنه قادر على صناعة الفارق للمنتخب في أي لحظة.

وتابع: كان يجب على حسام حسن الإبقاء على الثنائي محمد صلاح وهيثم حسن لأطول فترة ممكنة خلال مباراة أنجولا، خاصةً أن المنتخب الوطني كان بحاجة إلى تسجيل هدف لحسم المباراة لصالحه.


وأتم: الثلاثي هيثم حسن ومصطفى زيكو وعمر مرموش، هم الأفضل لقيادة هجوم المنتخب الوطني أمام جنوب السودان في مباراة اليوم، لتسجيل هدفاً مبكراً وحسم اللقاء لتفادي المفاجآت، خاصةً أن المنتخب لا بديل أمامه سوى الفوز.

غزل المحلة محمد صلاح حسام حسن طرابزون سبور هيثم حسن

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