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«لبحث التعاون ودعم الأمن المائي».. وزير الري يصل روما للمشاركة في المنتدى الأورومتوسطي 2026
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

«لبحث التعاون ودعم الأمن المائي».. وزير الري يصل روما للمشاركة في المنتدى الأورومتوسطي 2026

الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى
الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى
حنان توفيق

بيان صادر عن وزارة الموارد المائية والري:

- الدكتور سويلم يشارك في عدد من الجلسات رفيعة المستوى والمتخصصة بالمنتدى
- لقاءات ثنائية لبحث تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال الموارد المائية
- تعزيز التعاون الإقليمي والدولي ودعم الجهود لتحقيق الأمن المائي والتنمية المستدامة


وصل الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، إلى العاصمة الإيطالية روما، للمشاركة في فعاليات المنتدى الأورومتوسطي للمياه ٢٠٢٦، والمقرر عقده خلال الفترة من ٢٩ سبتمبر إلى ٢ أكتوبر ٢٠٢٦، بمشاركة عدد من الوزراء وكبار المسئولين والخبراء وممثلي المنظمات والمؤسسات الدولية والإقليمية المعنية بقضايا المياه.

دور الأجيال الشابة في مواجهة التحديات المائية

ومن المقرر أن يشارك الدكتور سويلم في عدد من الفعاليات والجلسات رفيعة المستوى بالمنتدى، من بينها الجلسة الافتتاحية، والجلسة رفيعة المستوى بعنوان «من الاجتماع الوزاري للمياه إلى مؤتمر الأمم المتحدة للمياه»، وجلسة «إدارة الموارد المائية غير التقليدية»، إلى جانب عدد من الجلسات المتخصصة التي تتناول قضايا المياه الجوفية الساحلية، ومستقبل إدارة المياه، ودور الأجيال الشابة في مواجهة التحديات المائية. 

كما يجري الترتيب لعقد لقاءات ثنائية على هامش المنتدى مع عدد من كبار المسئولين والشخصيات الدولية المشاركة، لبحث سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال إدارة الموارد المائية.

وتأتي مشاركة الدكتور سويلم في فعاليات المنتدى الأورومتوسطي للمياه في إطار حرص مصر على تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجال الموارد المائية، وتبادل الخبرات والرؤى بشأن التحديات المائية المشتركة، ودعم الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن المائي والتنمية المستدامة، والمشاركة الفاعلة في التحضيرات الجارية لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه لعام ٢٠٢٦. 

الدكتور هاني سويلم روما فعاليات المنتدى الأورومتوسطي مؤتمر الأمم المتحدة للمياه وزارة الموارد المائية والري الأمن المائي

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