هل يرحل عن الأهلي؟.. ياسر إبراهيم على ردار العين الإماراتي

كشف الإعلامي محمد المحمودي، عن وجود اهتمام من جانب نادي العين الإماراتي بالتعاقد مع ياسر إبراهيم، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال الفترة المقبلة.

وقال محمد المحمودي، في تصريحات تلفزيونية، إن العين الإماراتي مهتم بالتعاقد مع ياسر إبراهيم، في ظل تعثر مفاوضات تجديد عقد اللاعب مع الأهلي.

وأشار إلى إمكانية أن يجاور ياسر إبراهيم زميله السابق رامي ربيعة من جديد، حال إتمام انتقال مدافع الأهلي إلى صفوف العين الإماراتي.

ويأتي اهتمام العين بخدمات ياسر إبراهيم في الوقت الذي لم تحسم فيه مفاوضات تجديد عقده مع الأهلي، ما يفتح الباب أمام احتمالية خوض اللاعب تجربة جديدة خلال الفترة المقبلة.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك في الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، في كلاسيكو الكرة المصرية، والمقرر إقامته في الثامنة مساء الأحد 11 أكتوبر المقبل، على استاد القاهرة الدولي، في القمة رقم 133 بين الفريقين.

آخر مواجهة بين الأهلي والزمالك في الدوري

وكانت آخر مواجهة جمعت الأهلي والزمالك في بطولة الدوري يوم 1 مايو الماضي، ضمن منافسات المرحلة النهائية بمجموعة التتويج، وحقق الأهلي الفوز بثلاثية نظيفة على الزمالك.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

ومن المقرر أن تنقل قناة أون سبورت مباريات الدوري المصري، مع وجود باقة من كبار المحللين الرياضيين لتغطية أحداث اللقاء.