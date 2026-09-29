قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أمطار على القاهرة والمحافظات.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الثلاثاء
الحكومة تزف أخبارا سارة للمواطنين خلال الشهر المقبل بعد توجيهات الرئيس
إصابات داخل حاملة الطائرات «أيزنهاور».. البحرية الأمريكية تكشف تفاصيل الحادث
164 مترًا من الغموض.. اكتشافات جديدة في موقع البحث عن سفينة نوح
دعاء لمن اشتد عليه الكرب .. 3 كلمات رددها في جوف الليل
طقس السعودية.. أمطار رعدية ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على 6 مناطق
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 29 سبتمبر 2026
قرار حاسم الأحد.. شعبة المخابز تكشف آخر تطورات أسعار الخبز السياحي
سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في البنوك
«وداعًا للموجات الحارة».. الأرصاد تزف بشرى سارة بشأن طقس الأيام المقبلة ونوعية الملابس
بعد تقنين أوضاعهم.. إلزام معلمي الحصة بالعمل بعد المواعيد الرسمية بأي مدارس أخرى حال تكليفهم بذلك
جريمة في دار مسنين بالهرم.. المدير متهم بانتهاك جسد نزيلة من ذوي الهمم.. التفاصيل الكاملة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

علي جمعة: معرفة الحبيب ﷺ تورث المحبة.. والمحبة تورث الاتباع

علي جمعة
علي جمعة
إيمان طلعت

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن محبَّةُ سيدنا النبي ﷺ تنشأ عن معرفةٍ به، ومعرفة كماله وأوصافه، وعِظَم ما جاء به وما اختُصَّ به ﷺ. وكلما ازددنا معرفةً بشمائله وفضائله، ازددنا إدراكًا لعظيم منزلته، وما أكرمه الله به في الدنيا والآخرة.

وأضاف جمعة، في منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن العلماء اعتنوا بجمع هذه الفضائل في كتب الشمائل والدلائل والخصائص.

فضائل النبي 

ومن فضائله ﷺ تقدُّم نبوته؛ فقد سُئل: متى وجبت لك النبوة؟ فقال: «وَآدَمُ بَيْنَ الرُّوحِ وَالْجَسَدِ» [رواه الترمذي].

وذكر أصحاب الخصائص أنه ﷺ أول النبيين خلقًا، وأوردوا أخبارًا في كتابة اسمه الشريف على العرش، والسماوات، والجِنان وما فيها، وسائر ما في الملكوت، وذكر الملائكة له في كل ساعة.

ومن تعظيم شأنه ﷺ ذكرُ اسمه الشريف في الأذان، والتبشيرُ به في الكتب السابقة، ونعتُه فيها، ونعتُ أصحابه وأمته.

كما أنه سُمِّي أحمد، ولم يُسمَّ به أحدٌ قبله، وحُجب إبليس عن السماوات لمولده ﷺ. وقد أُوتي ﷺ الحُسن كلَّه؛ وأمَّا سيدنا يوسف عليه السلام، فقد ورد في حديث الإسراء أنه أُعطي شطر الحُسن.

شقق صدر النبي 

أكرم الله سيدنا النبي ﷺ بشقِّ صدره، وجعل خاتم النبوة بظهره بإزاء قلبه، وأراه سيدنا جبريل عليه السلام على صورته التي خُلق عليها، وحُرست السماء عند مبعثه من استراق السمع، وأيَّده الله بقتال الملائكة معه.

ومن أعظم ما أكرمه الله به الإسراء والمعراج، والعروج إلى السماوات السبع، والاطلاع على ما أطلعه الله عليه من آياته الكبرى، ومن الجنة والنار.

ومن ذلك إحياءُ الأنبياء له، وصلاتُه بهم وبالملائكة، وبلوغُه مكانًا لم يبلغه نبيٌّ مرسلٌ ولا مَلَكٌ مقرَّب.

كما اختصَّه الله بألَّا يكون لأحدٍ من البشر فضلٌ عليه في تعليمه الكتابة والقراءة؛ فأتاه الكتاب وهو أميٌّ لا يقرأ ولا يكتب، فعلَّمه ربُّه وأوحى إليه.

وقد ثبت من خصائصه ﷺ أنه كان يرى مَن خلفه في الصلاة، كما ثبت طِيب عرقه؛ فكان أطيب من المسك. ومن رآه في المنام فقد رآه حقًّا؛ فإن الشيطان لا يتمثَّل به.

وكان ﷺ يرى في الليل والظلمة كما يرى في النهار والضوء، والماءُ المِلْحُ يصير عذبًا ببركة ريقه الشريف، وريقُه يغذِّي الرضيع، وإبطُه أبيض غير متغيِّر اللون، لا شعر عليه.

وما تثاءب ﷺ قط، ولا احتلم قط، ولم يُرَ له ظلٌّ في شمسٍ ولا قمر، وكانت الأرض تُطوى له إذا مشى، وأُعطي قوة أربعين رجلًا.

أمَّا فضائله ﷺ في الآخرة فكثيرة؛ فهو سيد ولد آدم، وأول من ينشقُّ عنه القبر، وأول شافعٍ وأول مُشفَّع.

وهو أول من يفيق من الصعقة، مع ما جاء في تمام الحديث من ذكر سيدنا موسى عليه السلام، وعدم الجزم أأفاق قبله أم كان ممن استثنى الله.

وله ﷺ المقام المحمود، وبيده لواء الحمد، وآدم ومن دونه تحت لوائه. وهو إمام النبيين يومئذٍ، وقائدهم وخطيبهم، وأول من يُؤذن له بالسجود، وأول من يرفع رأسه.

ويُحشر في سبعين ألف مَلَك، ويُحشر على البُراق، ويُنادى باسمه في الموقف، ويُكسى أعظم الحلل من الجنة، ويقوم عن يمين العرش، وهو أول من ينظر إلى الله تعالى.

ولسيدنا رسول الله ﷺ الشفاعة العظمى في فصل القضاء، ومن أنواع شفاعته التي ذكرها أهل العلم: الشفاعة في إدخال قومٍ الجنة بغير حساب، وفيمن استحقَّ النار ألَّا يدخلها، وفي رفع درجات أناسٍ في الجنة.

وهو ﷺ أول من يجوز على الصراط، وأول من يقرع باب الجنة، وأول من يدخلها، وأمته أول الأمم دخولًا إليها.

وقد أعطاه الله الكوثر، وله الوسيلة التي ذكر أهل العلم أنها أعلى درجةٍ في الجنة؛ وقد وصفها ﷺ بأنها منزلةٌ في الجنة لا تنبغي إلَّا لعبدٍ من عباد الله، ورجا أن يكون هو ذلك العبد.

ومن فضائل منبره الشريف قوله ﷺ: «إِنَّ قَوَائِمَ مِنْبَرِي هَذَا رَوَاتِبُ فِي الْجَنَّةِ» [رواه النسائي]؛ أي ثابتةٌ فيها. وورد أن منبره على تُرعةٍ من تُرَع الجنة، وثبت عنه ﷺ: «مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ» [رواه البخاري ومسلم].

وكلما ازددنا معرفةً بسيدنا رسول الله ﷺ، ازددنا له محبةً وتعظيمًا، وحرصًا على اتِّباع هديه والتخلُّق بأخلاقه الكريمة؛ فثمرة المعرفة محبة، وثمرة المحبة اتباع.

فضائل النبي شقق صدر النبي الصلاة على النبي فضل الصلاة على النبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجلس النواب

كفاية ضغط على الأطفال.. نواب يدقون ناقوس الخطر بشأن مناهج الابتدائي

تراجع أسعار الذهب في مصر والدول العربية اليوم

تراجع جماعي يضرب أسعار الذهب في الدول العربية اليوم.. والجنيه الذهب يخسر بقوة

ذهب

بعد انخفاض الذهب.. خبير يكشف موعد عودة الأسعار للارتفاع

بعد جلطة جميل عزيز.. 7 علامات تحذيرية لا تتجاهلها قبل الأزمة

بعد جلطة جميل عزيز.. 7 علامات تحذيرية لا تتجاهلها قبل الأزمة

طقس غد الثلاثاء 29 سبتمبر 2026 .. الحرارة والأمطار

خريطة الأمطار ودرجات الحرارة .. تفاصيل طقس غد الثلاثاء 29 سبتمبر 2026

حسام حسن

جلسة خاصة انتهت بالأحضان.. كواليس ما حدث بين حسام حسن وصلاح بعد أنجولا

الخطوبة

حكم استرداد الخاطب تكاليف الخطوبة والشبكة عند فسخها.. الإفتاء تحسم الجدل

ابي احمد

انهيار أمني في إثيوبيا.. "الشيوخ الأمريكي" يحذر من اشتعال صراع بالقرن الأفريقي

ترشيحاتنا

نادي ليونز جاردن سيتي يستضيف وسيم السيسي

نادي ليونز جاردن سيتي يستضيف وسيم السيسي في ندوة «المرأة وأثرها على الحضارة»

وزير الطيران المدني

الحفني يشارك «منتدى الأهرام للسياحة المصرية»..ويؤكد: الطيران ركيزة أساسية لدعم نمو الحركة السياحية

قمة

النقل الذكي يتجه نحو نماذج أكثر مرونة وتكاملا مع الخدمات الرقمية

بالصور

ألم القدم أثناء الراحة.. علامة تحذيرية لمرض شرياني خطير قد يهدد الأطراف

ما السبب وراء الشعور بألم الراحة في القدم؟
ما السبب وراء الشعور بألم الراحة في القدم؟
ما السبب وراء الشعور بألم الراحة في القدم؟

بعد بكاء الأطفال بسبب المذاكرة.. ماذا يحدث لطفلك عند غضب الأب أثناء الدراسة؟

بكاء الاطفال
بكاء الاطفال
بكاء الاطفال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - استشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الذكاء الاصطناعي بين هاجس الخطر وصراع الهيمنة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: عبد الناصر.. الفكرة لا تموت

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: تطوير التعليم 4.. نحو إعداد طالب منضبط ومتفوق

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: على عتبات الفجر البِكر.. حكاية روح واجهت طوفان القلق بكلمتين

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: فكر قبل ما تصدق.. صناعة الوعي داخل مدرجات الجامعة

المزيد