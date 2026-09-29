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احلموا بالاحتراف.. حسام غالي يطالب اللاعبين الشباب بتغيير تفكيرهم
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

احلموا بالاحتراف.. حسام غالي يطالب اللاعبين الشباب بتغيير تفكيرهم

حسام غالي
حسام غالي
علا محمد

وجه حسام غالي، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، رسالة إلى اللاعبين الشباب، مطالبًا إياهم بتوسيع طموحاتهم والسعي نحو الاحتراف في الدوريات الأوروبية، بدلًا من حصر أهدافهم في الانتقال بين الأندية المحلية.

وقال حسام غالي، في تصريحات تلفزيونية: «على اللاعبين الصغار أن يطمحوا للاحتراف في أوروبا، وألا يقتصر تفكيرهم على السوق المحلي، وعدد الملايين التي سيحصلون عليها، وشراء سيارة والسهر مع أصدقائهم».

وأكد غالي أن اللاعب الشاب يحتاج إلى وضع أهداف رياضية واضحة أمامه والعمل على تطوير مستواه، خاصة أن الاحتراف الأوروبي يمثل فرصة لاكتساب خبرات جديدة والارتقاء بالمستوى الفني.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك في الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، في كلاسيكو الكرة المصرية، والمقرر إقامته في الثامنة مساء الأحد 11 أكتوبر المقبل، على استاد القاهرة الدولي، في القمة رقم 133 بين الفريقين.

آخر مواجهة بين الأهلي والزمالك في الدوري

وكانت آخر مواجهة جمعت الأهلي والزمالك في بطولة الدوري يوم 1 مايو الماضي، ضمن منافسات المرحلة النهائية بمجموعة التتويج، وحقق الأهلي الفوز بثلاثية نظيفة.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

ومن المقرر أن تنقل قناة أون سبورت مباريات الدوري المصري، مع وجود باقة من كبار المحللين الرياضيين لتغطية أحداث المباريات.

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