مؤشر بورصة قطر يغلق تداولاته على انخفاض

أ ش أ

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم الثلاثاء منخفضا بواقع 103.50 نقطة، أي ما يعادل نسبة 1.10%، ليبلغ مستوى 9306.69 نقطة.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية "قنا" أنه تم خلال الجلسة تداول 121 مليونا و806 آلاف و630 سهما، بقيمة 326 مليونا و670 ألفا و519.050 ريال، عبر تنفيذ 24340 صفقة في جميع القطاعات.

وارتفعت خلال الجلسة أسهم 8 شركات، بينما انخفضت أسهم 40 شركة أخرى، فيما حافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق.

وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 563 مليارا و51 مليونا و981 ألفا و670.198 ريال، مقابل 568 مليارا و572 مليونا و478 ألفا و812.556 ريال، في الجلسة السابقة.