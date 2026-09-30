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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

سلسال الدم.. إعدام سائق قتل عاملا ثأرا لقتل شقيقه في المعصرة

المستشار خالد عبد الغفار النجار رئيس المحكمة
المستشار خالد عبد الغفار النجار رئيس المحكمة
إسلام دياب

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم 15 مايو، وبإجماع الآراء بإعدام سائق قتل جاره لوجود خلافات ثأرية وعداوة بين المتهم وأهل المجنى عليه لقتل شقيقه فى المعصرة، بعد موافقة مفتى الجمهورية فى إعدامه.

صدر الحكم برئاسة المستشار خالد عبد الغفار النجار، رئيس المحكمة وعضوية المستشارين رضا زكي عبد الجواد وحسام عبد القادر صبري الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر حسام كمال.

كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم «عبد الرحمن. ا»، 26 سنة، سائق، بدائرة قسم شرطة المعصرة بمحافظة القاهرة، بقتل عمداً مع سبق الإصرار المجني عليه يوسف محمود بدافع انتقام تشبعت به نفسه حقداً وغلاً إثر خصومة ثأرية بيت النية وفكر بروية لم يجد لغايته سبيلاً إلا قتلاً غدراً فأعد لذلك مخططاً إجرامياً واستهله بتجهيز السلاح الناري والذخيرة محل الاتهامات التالية، وما إن ظفر به حتى أطلق صوبة عياراً نارياً فأحدث إصابته التي أودت بحياته قاصداً من ذلك قتله.

وأضافت التحقيقات أن المتهم أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن «فرد خرطوش»، وأحرز ذخائر (طلقتين) مما يستعملان على السلاح الناري سالف البيان دون أن يكون مرخصاً له بحيازته أو إحرازه.

قال الشاهد الأول أحمد محمد، 50 سنة، عامل، جار المجني عليه، إنه وحال سيره بالطريق العام متجهاً لمسكنه أبصر وقوف المتوفي إلى رحمة مولاه يوسف محمود المجني عليه، رفقة المتهم وبدلوفه بداخل مسكنه تناهي الى سمعه صوت انفجار وبالتوجه لتفقد الأمر أبصر المتوفي إلى رحمة مولاه مسجى عليه أرضاً وينزف دماً من رأسه ولم يبصر تواجد المتهم وأضاف بوجود خلافات تأريه فيما بين المتهم واهلية المتوفي إلي رحمة مولاه وانتهي باتهامه للمتهم بقتل المتوفى إلى رحمة مولاه.

وأضاف الشاهد الثاني عبد الرحمن محمود، 31 سنة، محامي إنه بتاريخ الواقعة وحال تواجده بمسكنه أبلغ هاتفياً بحدوث وفاة شقيقه المتوفي إلي رحمة مولاه يوسف محمود على إثر إصابته بطلق ناري وبالتوجه لمكان تواجد الجثمان بمحل الواقعة تقابل مع الشاهد الأول وأفاد له بإبصاره للمتوفي واقفاً رفقة المتهم بالطريق العام وعقب ان دلف الى مسكنه تناهي الى مسعه صوت انفجار وأبصر المتوفي إلي رحمة مولاه مسجى عليه أرضاً، وأضاف بوجود خلافات تأريه فيما بين أهليته واهلية المتهم وذلك لقيام أحد أقاربه بقتل شقيق المتهم حرر عنها محضر جنح المعصرة، وعزى قصد المتهم من إرتكابه للواقعة قتل شقيقه المتوفي إلى رحمة مولاه.

وأكد الرائد شرطة أحمد عبد الحي عبد الحليم الدالي، ضابط المباحث بقسم شرطة حلوان، أن تحرياته السرية دلته لوجود خلافات ثأرية سابقة فيما بين المتوفي إلي رحمة مولاه وبين المتهم وذلك لقيام أحد أهلية المتوفي بقتل شقيق المتهم على إثرها عقد المتهم النية والعزم على الخلاص من المتوفي واعد لذلك الغرض سلاح ناري وذخيرة وبتاريخ الواقعة توجه الى مقابلة المتوفي بزعم حل الخلاف فيما بينهما وبالوصول وبالتقابل مع المتوفي أطلق صوبه عياراً تارياً برأسه وعزى قصده من ارتكابه للواقعة قتله ، وبتنفيذ قرار النيابة العامة بضبط واحضار المتهم تمكن من ضبطه.

محكمة جنايات القاهرة مجمع محاكم 15 مايو إعدام سائق سائق قتل جاره إعدام

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