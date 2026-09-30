قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدبولي يشيد بلقاء الرئيس السيسي ومجلسي الوزراء والمحافظين أمس: تقليد مهم لاستعراض مختلف الملفات
رئيس الوزراء: وعي المصريين حائط الصد وضمان تأمين الجبهة الداخلية
رئيس الوزراء: هدف مؤتمر أكتوبر الرد على شواغل وتساؤلات الرأي العام بقدر واسع من المكاشفة
تحت رعاية رئيس الجمهورية.. الداخلية تعلن مد فعاليات مبادرة "كلنا واحد" لمدة شهر لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة
سقوط أدمن صفحة بيع الصواعق الكهربائية والأسلحة البيضاء على الفيس بوك
التعليم تعلن مواصفات امتحان اللغة العربية لطلاب الشهادة الإعدادية 2027
غانا تعتذر عن مواجهة المغرب وديا بسبب أزمة داخلية
شوبير يكشف كواليس حديثه مع إبراهيم حسن بشأن مؤتمرات حسام حسن
أجواء خريفية مستقرة وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ليلًا
جنوب إفريقيا تستدعي السفير الأمريكي للمرة الثالثة بسبب"سلوك غير دبلوماسي"
بتخفيضات 25%.. «الزراعة» تطرح بيض المائدة عبر منافذها المتنقلة
أطنان من الغذاء.. الهلال الأحمر المصري يدفع بقافلة مساعدات جديدة نحو غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

حبس شخص بالجيزة لترويج لبيع المخدرات على الفيسبوك

حبس
حبس
رامي المهدي

قررت جهات التحقيق، حبس شخص بالجيزة لقيامه بإدارة صفحة بمواقع التواصل الاجتماعي للترويج لبيع المواد المخدرة بمقابل مادى.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالجيزة لقيامه بإدارة صفحة بمواقع التواصل الاجتماعي للترويج لبيع المواد المخدرة بمقابل مادى.

رصدت الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، قيام أحد الأشخاص بإدارة صفحة بمواقع التواصل الاجتماعي للترويج لبيع المواد المخدرة بمقابل مادى.

بالفحص، أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة المشار إليها (له معلومات جنائية)، وضبط بحوزته هاتف محمول، بفحصه تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي، وكمية من مخدر البودر.

بمواجهته، اعترف بإدارته الصفحة المشار إليها لترويج المواد المخدرة المضبوطة بحوزته.

 تم اتخاذ الإجراءات القانونية.


 

جهات التحقيق المواد المخدرة الجيزة اخبار الحوادث

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

بعد كثرة الشكاوى من صعوبته|بشرى سارة من التعليم بشأن منهج رياضيات 3 ابتدائي

ارشيفي

شجار في قمرة القيادة وراء حادث طائرة الإمارات المتجهة لتل أبيب

مجلس النواب

7 حالات تستدعي انعقاد مجلس النواب في جلسة طارئة .. تعرّف عليها

الدكتور مصطفى مدبولي

تراجع الأسعار.. الحكومة تزف أخبارا سارة للمواطنين

ارشيفي

عُماني.. قناة عبرية تكشف هوية مساعد الطيار المتهم بمحاولة إسقاط "فلاي دبي"

الدواجن

صعود قوي في أسعار الدواجن بالأسواق .. وهذا ثمن الفراخ البيضاء

صورة أرشيفية

تقارير: اشتباه باختطاف طائرة تقل أكثر من 100 إسرائيلي

الدولار

ارتفاعات مُتتالية .. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه الآن

ترشيحاتنا

فتوح

بعد عرض المليون دولار.. الزمالك يحسم موقفه من رحيل أحمد فتوح

دورة الالعاب الأسيوية

آيتشي ناغويا 2026.. قطر تحصد فضية رماية التراب للفرق المختلطة

أشرف نصار

رئيس البنك الأهلي: لا نتعامل بالقطعة مع المدربين ولا نية لتغيير الجهاز الفني

بالصور

لوك كاجوال.. روجينا تستعرض رشاقتها

روجينا
روجينا
روجينا

إطلالة كاجوال.. جوري بكر تخطف الأنظار بظهورها

جوري بكر
جوري بكر
جوري بكر

الحرب الهجينة بين روسيا وأوروبا.. صراع بلا جبهات وتهديدات تتجاوز حدود الميدان

صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي

بإطلالة لافتة وفستان قصير .. سارة سلامة تُثير الجدل بصورها الأخيرة عبر إنستجرام | شاهد

سارة سلامة
سارة سلامة
سارة سلامة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: السينما والفنون.. رؤية التحديات وطرح الحلول

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركاف

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «فتى أحلامي».. من أقنعة أوسكار وايلد إلى صوت عبد الحليم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل الدولة والمجتمع 2

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: سجن المسميات والشهادات

المزيد