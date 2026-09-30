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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أسعار الخبز الحر والفينو.. حقيقة الزيادة الجديدة وموقف الحكومة من الأسعار

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
منار عبد العظيم

تترقب الأسواق خلال الفترة الحالية تطورات أسعار الخبز الحر والفينو، في ظل متابعة مستمرة من جانب أجهزة الدولة لمتغيرات السوق وتكلفة الإنتاج وأسعار مستلزمات صناعة الخبز، وسط تأكيدات رسمية على استمرار الأسعار الحالية وعدم إقرار أي زيادات جديدة في الوقت الراهن.

وتأتي هذه المتابعة في إطار الحرص على تحقيق التوازن بين تكلفة إنتاج الخبز من ناحية، وقدرة المواطنين على تحمل أي زيادات سعرية من ناحية أخرى، مع التأكيد على أن أي تعديل في الأسعار يخضع لدراسة دقيقة لعناصر التكلفة والمتغيرات التي يشهدها السوق.

لا زيادة في أسعار الخبز الحر والفينو حاليًا

كشف الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة صدى البلد، تفاصيل تصريحات وزير الزراعة بشأن أسعار القمح والخبز الحر والفينو، موضحًا أن الأسعار الحالية للخبز البلدي الحر والفينو مستمرة دون تعديل خلال الفترة الراهنة.

وتأتي هذه التصريحات لتوضح موقف الأسعار الحالية، خاصة مع انتشار تساؤلات بشأن إمكانية حدوث زيادات جديدة في أسعار الخبز نتيجة التغيرات التي قد تطرأ على تكاليف الإنتاج ومستلزمات صناعة المخبوزات.

وأكدت التصريحات أنه لا توجد، حتى الآن، قرارات جديدة تقضي بزيادة أسعار الخبز الحر أو الفينو، وأن الأسعار الحالية مستمرة لحين الانتهاء من دراسة مختلف عناصر التكلفة.

الدولة تتابع أسعار مستلزمات إنتاج الخبز

وتولي الدولة اهتمامًا بمتابعة أسعار مستلزمات إنتاج الخبز، باعتبارها أحد العوامل الرئيسية التي تؤثر بصورة مباشرة على تكلفة المنتج النهائي.

وأوضح أحمد موسى أن الدولة تتابع بصورة مستمرة تطورات أسعار مستلزمات الإنتاج وعناصر التكلفة المرتبطة بصناعة الخبز، بما يسمح بتقييم الوضع بصورة دورية واتخاذ القرارات المناسبة وفقًا لمتغيرات السوق.

وتشمل عملية المتابعة مختلف العوامل المؤثرة في تكلفة الإنتاج، حيث يتم رصد التغيرات التي تطرأ على أسعار مستلزمات صناعة الخبز، إلى جانب متابعة حركة الأسواق والتكاليف التي يتحملها المنتجون.

دراسة مستمرة لعناصر التكلفة

وأشار أحمد موسى إلى أن وزير الزراعة أكد عدم صدور أي قرار بشأن تعديل أسعار الخبز الحر أو الإفرنجي حتى الآن، موضحًا أن أي تغيير محتمل في الأسعار لن يتم إلا بعد دراسة عناصر التكلفة بصورة دقيقة.

وتستهدف هذه الدراسة الوقوف على حقيقة المتغيرات التي طرأت على تكلفة الإنتاج، قبل اتخاذ أي قرار يتعلق بأسعار الخبز الحر والفينو، بما يضمن أن تكون أي تحركات سعرية مستقبلية مبنية على بيانات ودراسة واضحة.

أسعار الخبز الحر أسعار الخبز الحر والفينو أسعار الخبز الحر والفينو حاليًا

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