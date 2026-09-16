عقود القمح الآجلة تتراجع بفعل عمليات البيع الفنية وانخفاض أسعار النفط

تراجعت عقود القمح الآجلة في بورصة شيكاغو للتجارة خلال تعاملات اليوم الأربعاء، متأثرة بعمليات بيع فنية وانخفاض أسعار النفط الخام.

وانخفضت عقود القمح الشتوي الأحمر اللين تسليم ديسمبر في بورصة شيكاغو للتجارة بمقدار سنت ونصف إلى 7.27 دولار للبوشل، كما تراجعت عقود القمح الشتوي الأحمر الصلب تسليم ديسمبر في بورصة كانساس سيتي بمقدار سنت وربع إلى 7.95 دولار للبوشل، بينما ارتفعت عقود القمح الربيعي تسليم ديسمبر في مينيابوليس بمقدار سنتين ونصف إلى 7.51 دولار للبوشل.

وحدّت مخاوف بشأن احتمال تعطل صادرات الحبوب عبر منطقة البحر الأسود، إلى جانب تراجع إنتاج المحاصيل في مناطق زراعية رئيسية حول العالم، من انخفاض أسعار القمح.

وأظهرت بيانات هيئة الإحصاء الكندية أن إنتاج القمح في كندا من المتوقع أن يتراجع بنسبة 10.9% إلى 36.1 مليون طن متري خلال عام 2026 مقارنة بعام 2025، استنادًا إلى مسح اعتمد جزئيًا على بيانات الأقمار الصناعية والمعلومات المناخية الزراعية.

واستؤنفت التداولات في بورصة شيكاغو للتجارة بالتوقيت المركزي للولايات المتحدة، فيما كانت التوقعات تشير إلى افتتاح عقود القمح على انخفاض يتراوح بين سنت و3 سنتات للبوشل.