الانتهاء من تجميل سور كوبري الأباجية بلوحات جدارية توثق معالم القاهرة

أعلنت الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة ، الانتهاء من تجميل سور كوبرى الأباجية بعمل لوحات جدارية بالفسيفساء لمعالم القاهرة التاريخية ، وذلك فى إطار جهود تطوير وتجميل مناطق القاهرة .

محافظ القاهرة

وكان قد وجه الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة بتكثيف حملات التوعية البيئية داخل المدارس، والتعريف بأهمية التشجير ودوره في تحسين جودة الحياة، والحفاظ على البيئة، وذلك في إطار تنفيذ خطة المحافظة للتوسع في المساحات الخضراء ونشر ثقافة التشجير بين الأجيال الجديدة، تنفيذًا لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية «تخضير القاهرة».

وفى هذا بدأت الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة تنفيذ برنامج توعوى بالمدارس يستهدف رفع الوعى البيئى لدى الطلاب، من خلال تنظيم محاضرات ولقاءات توعوية تتناول أهمية الأشجار والمساحات الخضراء، ودورها في تنقية الهواء وتحسين المناخ، والحد من ارتفاع درجات الحرارة، إلى جانب دورها في تحسين الصورة الحضارية للشوارع والمناطق السكنية.

ولم تقتصر فعاليات البرنامج الذى تنفذه هيئة النظافة على الجانب النظري، بل تضمن تدريبًا عمليًا للطلاب على زراعة الأشجار والنباتات، بدءًا من اختيار المكان المناسب وتجهيز التربة، ومرورًا بطرق الزراعة والري، وصولًا إلى أساليب الرعاية والمتابعة والحفاظ على الأشجار بعد زراعتها.