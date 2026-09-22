محمد ممدوح يكشف أسرارًا: فكرت في الاعتزال وأتمنى التخلص من التدخين

حل النجم محمد ممدوح ضيفًا على الإعلامي الدكتور عمرو الليثي، خلال الجزء الثاني من لقائه ببرنامج «واحد من الناس» المذاع عبر شاشة قناة الحياة، في حلقة خاصة واستثنائية كشف خلالها عن العديد من كواليس مسيرته الفنية، إلى جانب جوانب من حياته الشخصية وأحدث مشروعاته الفنية.

وخلال فقرة «ده ولا ده»، كشف محمد ممدوح عن اختياراته الشخصية، مؤكدًا أنه إذا خُيّر بين الملاكمة والمحاماة فسيختار الملاكمة، كما اختار أكرم حسني وأحمد أمين وثروت من خلال فيلم «بنك الحظ»، بينما أكد أنه سيدافع عن الفنان خالد كمال.

وتحدث ممدوح عن الحظ في مشواره الفني، قائلًا: «الحمد لله حظي كبير»، مشيرًا إلى أن فيلمي «الخلية» و«ولاد رزق» كانا من أبرز الأعمال التي حققت نجاحًا كبيرًا في مسيرته.

كما استعاد ذكريات فترة الدراسة، موضحًا أنه كان يمارس لعبة البلياردو وواجه بعض المشكلات في المدرسة، مؤكدًا أنه لم يكن يحب دراسة الحقوق أو العمل في مجال المحاماة.

وكشف محمد ممدوح أنه فكر في اعتزال التمثيل في بداية مشواره، قائلًا إنه كان يشعر وقتها بأنه تائه ولا يفهم طبيعة المجال، خاصة أن بدايته جاءت من خلال بعض المجاملات.

وتحدث عن كواليس تصوير فيلم «الخلية»، موضحًا أنه تعرض لتمزق في الأربطة أثناء التصوير، ورغم ذلك لم يخبر أحدًا بإصابته واستكمل تصوير أحد المشاهد بالكامل.

وأشار إلى أنه تعرض كذلك لوعكة صحية نتيجة ضغط العمل وكثرة التصوير، موضحًا أنه خضع لنظام غذائي معين، قبل أن يفقد الوعي بسبب ضغط العمل، في الوقت الذي كان يشارك فيه في تصوير فيلمي «بنك الحظ» و«الخلية».

وعن حياته الشخصية، أكد محمد ممدوح أن أهله وزوجته وابنته يمثلون مصدر قوته، مشيرًا إلى أنه لا يستطيع البقاء خارج مصر لفترات طويلة.

وأضاف أنه يخشى فقدان الأشخاص المقربين منه، موضحًا أن إيمانه بالغيب يمثل مصدرًا أساسيًا لإيمانه.

كما تحدث عن بعض عاداته الشخصية، قائلًا إنه أصبح أكثر عصبية ويحاول مواجهة هذا الأمر، معربًا عن أمنيته في التخلص من تدخين السجائر.

وتطرق الفنان إلى عاداته في تناول الطعام، مؤكدًا أنه ليس من الأشخاص الذين يهتمون بتناول الطعام أثناء العمل، مشيرًا إلى حبه للملوخية والمسقعة والقلقاس والبصارة والكشري.

وأوضح أن أكثر ما يسعده هو الحصول على دعوة صالحة، بينما أكثر ما يؤلمه هو أن يتلقى اتهامًا من شخص قريب منه.

وكشف محمد ممدوح عن أحدث أعماله الفنية، موضحًا أنه انتهى من تصوير فيلم «من أيام الجيزة» كضيف شرف، كما بدأ تصوير فيلمه الجديد «حتة مني» مع المخرجة مريم أحمدي.

فنان صادق ومحترم ومجتهد

وفي ختام الحلقة، أعرب الإعلامي الدكتور عمرو الليثي عن سعادته بالحوار مع محمد ممدوح، مؤكدًا أن الحلقة من أجمل وأفضل حلقات برنامج «واحد من الناس»، ووصفه بأنه «فنان صادق ومحترم ومجتهد».