قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صلاة الفجر لمن يسافر قبلها.. الإفتاء: أمامك خياران كي لا تضيع الفريضة
مولاي صل وسلم.. الأقصر تحتفي بحفظة القرآن الكريم في مسيرة إيمانية مهيبة
قبل رفع الحذاء.. فيديو يرصد مشادة رئيس قسم بمعهد الكبد بالمنوفية مع ممرضة
مسلحون يوقفون حقل «الشرارة» النفطي.. ليبيا تلوّح بإعلان «القوة القاهرة»
تحالف أمريكي ياباني يشعل سباق بطاريات الحالة الصلبة للسيارات الكهربائية
ملتزمون بالتهدئة.. حماس تنفي اتهامات إسرائيل بخرق وقف إطلاق النار في غزة
أفضل دعاء للميت بالمغفرة والرحمة.. أدعية نبوية للمتوفى
كوكا وطاهر والشناوي وياسر.. تأكيدات بجاهزية رباعي الأهلي قبل مواجهة الزمالك
من حقبة الحرب الباردة.. أمريكا تخطط لفتح قاعدة عسكرية في جرينلاند
ترامب يدخل معقل ممداني.. لقاء مفاجئ خلف أبواب قصر جرايسي وتعليق على مقاطعة الإعلام
21 لاعباً في مران منتخب مصر استعداداً لأنجولا في تصفيات أمم أفريقيا.. صور
توفي أثناء اليوم الدراسي.. تعليم بني سويف تنعى معلم اللغة العربية مصطفى معوض
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

محمد ممدوح يكشف أسرارًا: فكرت في الاعتزال وأتمنى التخلص من التدخين

الفنان محمد ممدوح
الفنان محمد ممدوح
محمود محسن

حل النجم محمد ممدوح ضيفًا على الإعلامي الدكتور عمرو الليثي، خلال الجزء الثاني من لقائه ببرنامج «واحد من الناس» المذاع عبر شاشة قناة الحياة، في حلقة خاصة واستثنائية كشف خلالها عن العديد من كواليس مسيرته الفنية، إلى جانب جوانب من حياته الشخصية وأحدث مشروعاته الفنية.

وخلال فقرة «ده ولا ده»، كشف محمد ممدوح عن اختياراته الشخصية، مؤكدًا أنه إذا خُيّر بين الملاكمة والمحاماة فسيختار الملاكمة، كما اختار أكرم حسني وأحمد أمين وثروت من خلال فيلم «بنك الحظ»، بينما أكد أنه سيدافع عن الفنان خالد كمال.

وتحدث ممدوح عن الحظ في مشواره الفني، قائلًا: «الحمد لله حظي كبير»، مشيرًا إلى أن فيلمي «الخلية» و«ولاد رزق» كانا من أبرز الأعمال التي حققت نجاحًا كبيرًا في مسيرته.

كما استعاد ذكريات فترة الدراسة، موضحًا أنه كان يمارس لعبة البلياردو وواجه بعض المشكلات في المدرسة، مؤكدًا أنه لم يكن يحب دراسة الحقوق أو العمل في مجال المحاماة.

وكشف محمد ممدوح أنه فكر في اعتزال التمثيل في بداية مشواره، قائلًا إنه كان يشعر وقتها بأنه تائه ولا يفهم طبيعة المجال، خاصة أن بدايته جاءت من خلال بعض المجاملات.

وتحدث عن كواليس تصوير فيلم «الخلية»، موضحًا أنه تعرض لتمزق في الأربطة أثناء التصوير، ورغم ذلك لم يخبر أحدًا بإصابته واستكمل تصوير أحد المشاهد بالكامل.

وأشار إلى أنه تعرض كذلك لوعكة صحية نتيجة ضغط العمل وكثرة التصوير، موضحًا أنه خضع لنظام غذائي معين، قبل أن يفقد الوعي بسبب ضغط العمل، في الوقت الذي كان يشارك فيه في تصوير فيلمي «بنك الحظ» و«الخلية».

وعن حياته الشخصية، أكد محمد ممدوح أن أهله وزوجته وابنته يمثلون مصدر قوته، مشيرًا إلى أنه لا يستطيع البقاء خارج مصر لفترات طويلة.

وأضاف أنه يخشى فقدان الأشخاص المقربين منه، موضحًا أن إيمانه بالغيب يمثل مصدرًا أساسيًا لإيمانه.

كما تحدث عن بعض عاداته الشخصية، قائلًا إنه أصبح أكثر عصبية ويحاول مواجهة هذا الأمر، معربًا عن أمنيته في التخلص من تدخين السجائر.

وتطرق الفنان إلى عاداته في تناول الطعام، مؤكدًا أنه ليس من الأشخاص الذين يهتمون بتناول الطعام أثناء العمل، مشيرًا إلى حبه للملوخية والمسقعة والقلقاس والبصارة والكشري.

وأوضح أن أكثر ما يسعده هو الحصول على دعوة صالحة، بينما أكثر ما يؤلمه هو أن يتلقى اتهامًا من شخص قريب منه.

وكشف محمد ممدوح عن أحدث أعماله الفنية، موضحًا أنه انتهى من تصوير فيلم «من أيام الجيزة» كضيف شرف، كما بدأ تصوير فيلمه الجديد «حتة مني» مع المخرجة مريم أحمدي.

فنان صادق ومحترم ومجتهد

وفي ختام الحلقة، أعرب الإعلامي الدكتور عمرو الليثي عن سعادته بالحوار مع محمد ممدوح، مؤكدًا أن الحلقة من أجمل وأفضل حلقات برنامج «واحد من الناس»، ووصفه بأنه «فنان صادق ومحترم ومجتهد».

محمد ممدوح الفنان محمد ممدوح فيلم الخلية الإعتزال التدخين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

علم السعودية

السجن و100 ألف ريال غرامة.. قرار عاجل من السعودية بشأن الوافدين المخالفين

موعد صرف مرتبات سبتمبر 2026 وجدول الحد الأدنى للأجور

موعد صرف مرتبات سبتمبر 2026 وجدول الحد الأدنى للأجور

تراجع أسعار العملات الأجنبية اليوم في البنوك مقابل الجنيه المصري

هبوط جماعي للعملات الأجنبية اليوم في البنوك.. ومفاجأة في سعر الدولار واليورو

تراجع أسعار الذهب اليوم في الأسواق

مفاجأة في سوق الذهب.. الأسعار تتراجع اليوم وعيار 21 يفاجئ الجميع

أسعار السلع الغذائية الأساسية اليوم الإثنين في الأسواق

ارتفاع سعر الزيت والسكر.. وكرتونة البيض تتخطى 111 جنيها.. أسعار السلع الأساسية اليوم في الأسواق

استمرار تراجع أسعار الذهب في مصر اليوم

التراجع مستمر.. أسعار الذهب تواصل الهبوط بختام تعاملات اليوم ومفاجأة في عيار 21

دونجا

الأهلي يحسم موقفه من ضم دونجا في الانتقالات الشتوية المقبلة

ياسر إبراهيم

خاص| عرض ليبي يهدد استمرار ياسر إبراهيم مع الأهلي

ترشيحاتنا

وفد جامعة بني سويف

وفد من جامعة بني سويف في زيارة علمية وبحثية إلى جامعة باريس ساكلاي بفرنسا

رئيس جامعة بني سويف

رئيس جامعة بني سويف يشارك في إطلاق «فاتيل مصر» لتعزيز تعليم السياحة

فارسكور

"خطوة لقرية أفضل" مبادرة للارتقاء بالمظهر الحضاري بقري فارسكور بدمياط

بالصور

تحالف أمريكي ياباني يشعل سباق بطاريات الحالة الصلبة للسيارات الكهربائية

بطاريات الحالة الصلبة
بطاريات الحالة الصلبة
بطاريات الحالة الصلبة

4 ملايين إسترليني مخالفات بلا تحصيل.. سيارات الخليج الفارهة تربك لندن

سيارات الخليج الفارهة
سيارات الخليج الفارهة
سيارات الخليج الفارهة

ضربة جديدة لفولكس فاجن.. بورشه وراء الجزء الأكبر من فاتورة الخسائر

فولكس فاجن
فولكس فاجن
فولكس فاجن

أسعار سوزوكي ماروتي موديل 2013 المستعملة في مصر

سوزوكى ماروتى
سوزوكى ماروتى
سوزوكى ماروتى

فيديو

نجوم خطف الزهايمر ذكرياتهم

نسيوا أسماءهم وأقرب الناس إليهم.. نجوم خطف الزهايمر ذكرياتهم

صابرين النجيلي

صابرين النجيلي تكشف مفاجآتها الجديدة: ديو مع دياب وميني ألبوم قريبًا .. خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: تطوير التعليم 3.. نحو قيادة تربوية متميزة

د. هبة جمال

د. هبة جمال تكتب: التسويق الحكومي الإلكتروني وتحويل الخدمة العامة إلى تجربة رقمية

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: بين لهيب المنطقة وقرار الفيدرالي.. الدين المصري أمام اختبار المرونة الخارجية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: كما تُبنى الدول... هكذا يُبنى الإنسان

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ثقافة المهادَاة بين الزوجين

المزيد